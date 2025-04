Marco Mazzieri nuovo presidente FIBS: Roselle festeggia il suo campione

Roselle: Il baseball italiano ha un nuovo timoniere, e il suo nome è Marco Mazzieri. L’ex manager della Nazionale Italiana è stato eletto presidente della Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS), raccogliendo un consenso ampio e trasversale tra società, tecnici e appassionati di tutto il Paese. Ma è nella sua terra d’origine, Roselle, che l’entusiasmo ha toccato il cuore.

Piccola frazione alle porte di Grosseto, Roselle ha visto crescere Mazzieri sui suoi campi da gioco e tra le sue strade polverose. Ed è proprio tra questi campi – tra il sole della Maremma e la polvere rossa del diamante – che Marco Mazzieri ha mosso i primi passi con il guantone in mano. Cresciuto prima nel Roselle BC e poi nel vivaio del Bbc Grosseto, Mazzieri ha giocato ai massimi livelli prima di diventare uno dei più rispettati manager del baseball internazionale.

A Roselle, oggi pomeriggio, la comunità si stringerà intorno al suo concittadino con una festa spontanea, semplice e genuina, come lo spirito che da sempre contraddistingue il baseball toscano. La Proloco di Roselle, la cittadinanza e persino i vecchi compagni di squadra si riuniranno per tributare un omaggio sentito a chi, con dedizione e visione, ha portato il nome di Roselle e dell’Italia in alto nel panorama sportivo internazionale. Dalle ore 15 sarà operativo ed aperto a tutti il Tunnel di battuta situato in piazza Giovanni Paolo II a Roselle seguito dai ragazzi dell’Accademia Y.M.C.A. Provare l’emozione di battere come in una vera partita assistiti dai ragazzi ed istruttori dell’Accademia sarà un’esperienza unica ed indimenticabile a disposizione di tutti coloro che vorranno provare senza alcun limite di età. Una festa non potrà che iniziare con la banda che suona per il paese ed infatti la Filarmonica Città di

Grosseto alle ore 17 inizierà a suonare dal parcheggio antistante l’ufficio postale e percorrerà tutta via Batignanese fino ad arrivare presso la sede della Pro Loco dove inizieranno i festeggiamenti veri e propri, interviste, ricordi, aneddoti. Interviste ed amarcord saranno intervallate da pregevoli esibizioni della Filarmonica Città Di Grosseto e dal coro dei Carbonai di Maremma.

“Marco è uno di noi – commenta con commozione il Presidente della Proloco di Roselle Alfonso De Pietro – e vederlo oggi alla guida della FIBS è motivo d’orgoglio per tutta la comunità. Non è solo un traguardo personale, è una vittoria di tutti coloro che credono nello sport come motore di crescita e di valori.” Il paese di Roselle, che ha sempre avuto il baseball nel sangue, si scopre oggi ancora più unito, pronto a scommettere con forza sul futuro di questa disciplina. E con Mazzieri alla guida, quel futuro sembra già cominciare con un fuoricampo