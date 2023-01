Un pareggio e due sconfitte: voto insufficiente per il settore giovanile

Grotte di Castro: Un pareggio e due sconfitte dipingono un fine settimana globalmente insufficiente per il settore giovanile regionale ASD Real Azzurra Etruria.

Squadra copertina la Categoria Under 15 di Gianfranco Montagnoli che impatta a domicilio per 0-0 con la capolista ASD Aranova (non più 4 ma 3 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione). Domenica 22 Gennaio alle ore 09.00 trasferta allo Stadio Ellera di Viterbo per affrontare una ASD Viterbo Football F.C. che dopo la sconfitta per 3-1 sul terreno di gioco dell’ASD P.C. Aurelio resta fanalino di coda classifica a quota 0.

Nel Campionato Under 17 i ragazzi di Mister Andrea Colonnelli sconfitti per 3-1 sul terreno di gioco dell’ASDPOL Petriana (in rete Francesco Tomasselli) Battuta di arreso indolore in chiave salvezza (erano e rimangono sempre 5 i punti di vantaggio sulla zona retrocessione) e Domenica 22 Gennaio alle ore 10.30 arriva al campo amico del Boario una ASD Aranova che dopo la sconfitta casalinga per 1-0 contro l’ASD Real Testaccio ce né invischiata totalmente.

Situazione fotocopia per l’Under 14 di Mister Luca Fortuni che seppur perdendo per 2-0 sul terreno di gioco dell’ASD Fiumicino 1926 non è chiamata a convivere con aggravamenti-criticità. Sabato 21 Gennaio al Boario con inizio ore 15.00 scontro salvezza con un ASD F.C. Massimina sconfitti a domicilio per 2-1 dall’ASD P.C. Aurelio.