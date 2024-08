Attualità Un nuovo passo avanti per il Distretto: si è riunita la prima assemblea dei soci 31 agosto 2024

31 agosto 2024 67

67 Stampa

Redazione

Grosseto: Giovedì 29 agosto si è riunita presso la Cantina dei Vignaioli di Scansano la prima assemblea dei soci del Distretto Biologico Maremma Toscana.



La riunione ha visto come punti all'ordine del giorno: l'illustrazione delle modifiche allo statuto; la proposta e la votazione di un nuovo consigliere; l'approvazione del bilancio consuntivo 2023 e previsionale 2024; la relazione dell'anno 2023 del Distretto Biologico Maremma Toscana da presentare alla Regione; l'illustrazione dei progetti in corso da parte del presidente. Presenti al tavolo dell'assemblea il presidente Antonfracesco Vivarelli Colonna, il vicepresidente dei soci fondatori Simone Castelli, il vicepresidente dell'assemblea dei soci e del consiglio d'amministrazione Christian Stivaletti, il tesoriere Ariane Lotti e il responsabile del settore distretti rurali, biologici e del cibo della Regione Toscana Gianluca Barbieri.

“È stata una giornata speciale – esprime la sua soddisfazione il presidente Antonfrancesco Vivarelli Colonna -, il Distretto procede a ritmo serrato, ogni volta raggiungiamo un traguardo e subito ci mettiamo al lavoro per trovarne uno nuovo. Voglio ringraziare di cuore la grande famiglia del Dbmt, credo che tutti abbiano compreso quanto io per primo sia legato a questo progetto e vedere la passione e l'impegno dei soci, dei collaboratori e dei partner mi dà ancora più motivazione. L'augurio è quello di continuare su questa strada, affrontando con determinazione le sfide future e costruendo insieme un Distretto sempre più forte e rappresentativo, al servizio del nostro territorio e delle sue eccellenze”.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Un nuovo passo avanti per il Distretto: si è riunita la prima assemblea dei soci Un nuovo passo avanti per il Distretto: si è riunita la prima assemblea dei soci 2024-08-31T08:15:00+02:00 308 it Giovedì 29 agosto si è riunita presso la Cantina dei Vignaioli di Scansano la prima assemblea dei soci del Distretto Biologico Maremma Toscana. PT2M /media/images/Distretto-biologico-della-maremma-5.jpg /media/images/thumbs/x600-Distretto-biologico-della-maremma-5.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 31 Aug 2024 08:15:00 GMT