Approvato in Consiglio comunale il Regolamento della Commissione pari opportunità

Tutte le novità spiegate dall'assessore Eleonora Goti

Follonica: Approvato dal Consiglio comunale il Regolamento delle pari opportunità del Comune di Follonica. “Questo permetterà di procedere in tempi brevi alla costituzione della commissione Pari opportunità – dice l'assessore con delega Eleonora Goti – di cui l'Ente ha bisogno. Ci siamo presi un po' di tempo in più per decidere quale fosse la formula migliore per formare questa Commissione e adesso ci siamo, è tutto pronto. Sarà composta da quindici membri per agevolare i lavori e non ci saranno componenti di diritto, ma assicuriamo che le realtà più significative che operano nel settore non saranno escluse e che ci saranno anche tante occasioni in cui i lavori della commissione saranno aperti all'esterno, perché non bisogna mai perdere il contatto con la città”.

Tra le modifiche principali del Regolamento c'è la volontà di coinvolgere i consiglieri comunali nella scelta dei membri della Commissione stessa: “I consiglieri comunali di maggioranza e opposizione – continua Eleonora Goti – sono stati eletti dai cittadini e hanno il polso della situazione follonichese, sanno ciò di cui Follonica ha bisogno e quali sono i temi più urgenti da trattare”.