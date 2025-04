Hockey: L'MD torna alla vittoria in serie B superando (10-9) il Cgc Viareggio

Grosseto: L’MD Circolo Pattinatori Grosseto torna alla vittoria nel campionato di serie B, dopo quattro sconfitte di fila, battendo il CGC Viareggio al termine di un incontro appassionante, risolto dai ragazzi di Marco Zanobi e Emilio Minchella in addirittura d’arrivo, con una bella rimonta dall’8-9 al 10-9. Quella disputata domenica in via Mercurio è stata una sfida sentita dalle due rivali in ottica playoff. Grazie a questi tre punti, Bruzzi e compagni agganciano il Camaiore al quarto posto, con tre incontri ancora da disputare (Castiglione, Viareggio Hockey e Pumas Viareggio).

L’11ª giornata di serie B è iniziata con una bella doppietta dell’MD nel giro di due minuti, grazie ai gol di Bianchi al sesto e di Bruzzi all’ottavo. Viareggio si è portato sul 2-1 ma Perfetti, ha superato Luca Peruzzi Squarcia e ha permesso al Grosseto di allungare sul 3-1. Dopo il pareggio di Lentini sul 3-3, MD è fuggito via fino al 5-3 di Giabbani. Larini, miglior realizzatore ospite con quattro sigilli, ha realizzato il 5-4 a 2’44 dalla fine del primo tempo. Nella ripresa c’è stata una grande alternanza di risultato con i padroni di casa avanti 6-5, 7-6 e 8-7. Il solito Larini ha pareggiato segnando l’8-8 al 12’, poi Antonini ha addirittura trovato il nuovo vantaggio per i versiliesi a 8’20 dalla sirena. Il Grosseto ha stretto i denti, pareggiando con Giabbani e trovando con Emanuel Perfetti (arrivato a diciotto centri in campionato) il gol della vittoria. Tre punti che daranno sicuramente morale al quintetto maremmano in vista del derby in programma sabato prossimo sulla pista di Casa Mora contro la capolista Blue Factor Castiglione.

MD Grosseto-CGC Viareggio 10-9

MD GROSSETO: Saletti, Masetti; Bruzzi, Giabbani, Montomoli, Cardi, Giusti, Betti, Bianchi, Perfetti, Masetti. All. Marco Zanobi.

CGC VIAREGGIO: Peruzzi Squarcia, Casentini; Larini, Lentini, Cozzani, Pandolfini, Puccinelli, Antonini. All. Massimo Cardelli.

ARBITRO: Massimo Cardelli.

RETI: nel p.t. 5’36 Bianchi, 7'06 Bruzzi, 7’57 Antonini, 11’17 Perfetti, 11’48 Larini, 17’28 Lentini, 18’42 Bianchi, 21’36 Giabbani, 22’16 Larini; nel s.t. 0’38 Antonini, 3’15 Perfetti, 6’34 Larini, 7’20 Bianchi, 7’57 Giabbani, 8’20 Antonini, 11’14 Larini, 16’40 Antonini, 17’34 Giabbani, 21’27 Perfetti.