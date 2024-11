Un nuovo medico di base a Sorano

Sindaco Lotti: «Finalmente perlomeno una questione pare risolta. Ma non abbassiamo l’attenzione: la sanità è un diritto di tutti»

Sorano: Il sindaco di Sorano Ugo Lotti commenta la sostituzione del medico di base, in maternità da alcuni mesi. «Abbiamo ricevuto la notizia da poco tempo e ci conforta sapere che ci sarà finalmente un sostituto, anche se questo è solo un passo in avanti, ma restano molti problemi per il nostro territorio per quanto riguarda la sanità», così commenta Lotti «.Ancora non è stata risolta la vicenda del cantiere aperto da mesi per la sistemazione del tetto del distretto sanitario, non siamo certi che la dotazione informatica sia sufficiente per i medici di base, visto anche che le ricette dovranno essere solo digitali dal 2025. Inoltre non è stato previsto, a quanto ne sappiamo, personale di segreteria per i dottori di famiglia che assolverebbe, come già sottolineato, molte delle incombenze oggi a carico del medico, considerato che la gran parte dei cittadini si rivolge al professionista per ricette e richieste varie. Rinnoviamo l’appello alla direzione sanitaria affinché anche a Sorano siano messe a disposizione le prestazioni base che vengono fornite negli altri Comuni. Si parla spesso di spopolamento dei borghi, ma per contrastare il fenomeno occorre partire dalla base, dai servizi essenziali che devono essere garantiti, specialmente quando si parla di salute».