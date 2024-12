Ultimo appuntamento del progetto di turismo inclusivo “In Segni”

Ultima tappa del 2024 a Grosseto domenica 15 dicembre del progetto di turismo esperienziale "In Segni. Archeologia, musei e territorio” pensato per abbattere le barriere comunicative e permettere anche alle persone con sordità di conoscere e apprezzare il grande patrimonio archeologico, artistico e ambientale della Provincia di Grosseto.

Grosseto: Un'iniziativa promossa dal sistema Musei di Maremma, come capofila il Museo archeologico e d'Arte della Maremma, in collaborazione con SP ENS Grosseto (Ente Nazionale Sordi) sezione di Grosseto e finanziamento della Regione Toscana grazie al contributo del bando "Sistemi". Un'iniziativa che consiste in una serie di visite guidate, ogni volta in un luogo diverso della rete dei Musei di Maremma, con una interprete LIS per la lingua dei segni, oltre ad operatori museali e guide turistiche del territorio. Le prime due escursioni si sono svolte nelle settimane scorse all’Argentario e sul Monte Amiata, stavolta è prevista una visita alla scoperta del centro storico di Grosseto, dei suoi monumenti e i musei. La mattina dalle ore 10 saranno visitati i luoghi e gli edifici più significativi che hanno segnato la storia della città nata in seguito al trasferimento della sede vescovile dalla vicina Roselle. Nel pomeriggio per completare la visita fatta nella mattinata, saranno visitati il Museolab, Museo Laboratorio della città di Grosseto che espone reperti riguardanti la storia della città e del territorio circostante ospitato nell'edificio dell'ex convento di Santa Chiara. A seguire il Museo Collezione Gianfranco Luzzetti ospitato nello stesso edificio storico e che espone preziosi capolavori d'arte e d'antiquariato databili tra il XIV e il XIX secolo. Per informazioni è possibile contattare SP ENS Grosseto, tel. 0564451717 oppure il Museo Archeologico e d’Arte della Maremma, e-mail: accoglienzamaam@gmail.com