Ulivieri: "Facciamo di Gavorrano il primo Comune interamente Bio d’Italia"

Gavorrano: «Il Bio distretto Colline della Pia che unisce aziende, territori con una volontà e un'idea di agricoltura di qualità elevata - dice Stefania Ulivieri candidata Sindaco di Gavorrano - è il nucleo e l’esempio di un percorso straordinariamente importante per Gavorrano. Il nostro obiettivo è quello di certificare Gavorrano come il primo Comune interamente Bio all’interno di un sistema che faccia di questa qualità un volano di crescita e strumento di marketing territoriale.



L’evoluzione di questi anni ormai colloca l’agricoltura biologica in una dimensione vasta e diffusa. Il biologico non è più una scelta di nicchia e un segmento di mercato limitato. Anche in Italia il bisogno di prodotti garantiti e sani e una modifica sostanziale dei consumi si sta affermando ed espandendo.

Pensiamo ad un sostegno sempre più marcato delle riconversioni dei terreni che affermi un’idea di vita e di rapporto virtuoso con l’agricoltura e le trasformazioni dei prodotti dal vino all’olio, dai formaggi ai cereali. Il Comune dovrà farsi promotore di un Patto territoriale con le imprese e con i cittadini con l’obiettivo di arrivare ad un “bollino” Gavorrano Bio da esportare e rendere valore. L’Europa e la Regione Toscana offrono strumenti e finanziamenti si tratta di avere le idee chiare e una visione condivisa».