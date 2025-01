Cultura Famiglie a teatro al via la stagione teatrale per bambini e ragazzi al Teatro Alfieri 15 gennaio 2025

La rassegna teatrale a cura del Comune di Castelnuovo Berardenga e Fondazione Toscana Spettacolo onlus e con la direzione artistica di Matteo Marsan dell’associazione culturale Lo Stanzone delle Apparizioni Primo spettacolo domenica 19 gennaio ore 17.00 con Giulivo clown Balloon show Castelnuovo Berardenga: È il momento di immergersi in un mondo magico e carico di meraviglia, quello della nuova stagione teatrale Famiglie a teatro a cura del Castelnuovo Berardenga e Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica di Matteo Marsan dell’associazione culturale Lo Stanzone delle Apparizioni. “Il momento di condivisione - commenta l’assessora alla cultura Domenica Stagno – che si crea tra genitori figli, tra nonni e nipoti, partecipando a uno spettacolo teatrale è molto importante. Vivere insieme un’emozione, scambiarsi riflessioni, opinioni e idee diventa un’occasione di crescita pedagogica, culturale e didattica per i propri bambini e nello stesso tempo offre l’opportunità di rafforzare il proprio rapporto familiare.” Appuntamento al Teatro Alfieri di Castelnuovo Berardenga con tre spettacoli in programma a partire dal prossimo 19 gennaio alle ore 17 quando David Bianchi, porterà in scena Giulivo clown Balloon show. Uno spettacolo esilarante e d’impatto, pensato per i bambini dai 4 anni, durante il quale Giulivo tira l’acqua, fa giocoleria, gonfia palloni giganti, gioca con i gavettoni e si fa aiutare dagli spettatori facendoli diventare parte integrante dello show. Domenica 26 gennaio, sempre alle 17, Al Valenti, noto per le sue performance televisive in programmi come Zelig, Buona Domenica e Disney Channel, porta a Castelnuovo Berardenga Graficomico poetico con brio, uno show umoristico che combina disegni, parole e suoni. Un mix esilarante di poesia e comicità che coinvolgerà il pubblico di tutte le età con gag surreali e aneddoti divertenti. La stagione si chiude domenica 2 febbraio alle 17 con Belfagor arcidiavolo. Ovvero il diavolo che prese moglie una produzione Lo Stanzone delle Apparizioni tratta dall’omonima novella di Niccolò Machiavelli, rielaborata da Matteo Marsan, al quale parteciperà un gruppo teatrale dei ragazzi e ragazze del Teatro Alfieri di Castelnuovo Berardenga. Info www.teatrovittorioalfieri.com/famiglie-a-teatro-2025 - Biglietto d’ingresso €5

