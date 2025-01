Soci sostenitori e sostegno alle tante attività di Croce Rossa Italiana Comitato Costa d'Argento

Orbetello: Una importante campagna di soci sostenitori per la Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d'Argento, già con numerose adesioni di operatori economici, commercianti, artigiani e professionisti di Orbetello e della Costa d'Argento. E' stata avviata ed è portata avanti, in questi giorni e prosegue con impegno, per il Comitato, dalla Delegata e consigliere, Piera Casalini.

" Molti ci sottoscrivono la tessera ed aderiscono, manifestando in questo modo fiducia e vicinanza nei confronti dei tanti servizi che come Cri diamo sul territorio." In questi giorni i volontari del Comitato, oltre che per i servizi trasporto ed emergenza- urgenza in convenzione con la asl, sono impegnati con lo sportello sociale, trasporti sociali da Porto Santo Stefano, a Centro Socio occupazionale in convenzione con il Comune di Monte Argentario, emergenza freddo su incarico distretto asl e comune e conferenza zonale dei sindaci, segretariato sociale a Porto Santo Stefano. Apertura e coordinamento di tutte le sedi, che sono ad Orbetello, Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Talamone. Prosegue il servizio civile con vari progetti, tra cui uno di educazione ambientale. Ci sono sei posti per un nuovo bando pubblicato e le domande sono ancora aperte.