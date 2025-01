Guanciale anticipa al 29 gennaio, mentre lo spettacolo di Vanessa Incontrada sarà recuperato a marzo

Ecco le nuove date degli spettacoli rinviati al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica

Follonica: La prima parte dell’anno al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica (Grosseto) porta l’attenzione su due spettacoli attesi, con artisti molto apprezzati dal pubblico: è anticipato, infatti, a mercoledì 29 gennaio “Itaca… il viaggio” con Lino Guanciale, mentre sono state fissate per il 10 e l’11 marzo prossimi le due date di “Ti sposo ma non troppo” con Vanessa Incontrada.

Due cambi di programma – lo spettacolo di Guanciale era in calendario per il 2 febbraio, mentre il debutto e l’intera tournée dello spettacolo “Ti Sposo ma non troppo” previsti a dicembre sono stati rimandati per indisposizione della protagonista – che rendono più fitti gli appuntamenti della stagione “La leggerezza delle parole”, promossa da Ad Arte Spettacoli per conto del Comune di Follonica, nel primo trimestre del 2025 e per i quali gli abbonati avranno comunque i loro posti riservati, mentre chi, per il cambio data, ha necessità di richiedere il rimborso potrà farlo con varie modalità.

Restano validi i biglietti per lo spettacolo di Lino Guanciale, originariamente in programma per il 2 febbraio e anticipato al 29 gennaio; chi desiderasse ricevere un rimborso può richiederlo entro il 15 gennaio scrivendo all’indirizzo info@adartesnc.191.it

Anche per lo spettacolo “Ti sposo ma non troppo” di Gabriele Pignotta con Pignotta e Vanessa Incontrada, rimangono validi i biglietti acquistati: gli abbonati e gli spettatori in possesso del biglietto per la data del 21 dicembre scorso potranno assistere allo spettacolo di lunedì 10 marzo, mentre coloro che avevano scelto la data del 22 dicembre avranno il posto garantito per martedì 11 marzo. Entrambi gli spettacoli sono in programma per le 21.15. Per i rimborsi, da richiedere entro il 22 gennaio, si dovrà procedere con queste modalità: coloro che hanno acquistato il biglietto all’ufficio Iat dovranno recarsi all’ufficio di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, tel. 0566 5201) portando con sé il biglietto acquistato, mentre chi ha effettuato l’acquisto online può scrivere un’email all’indirizzo info@adartesnc.191.it, indicando il numero di posto acquistato e l’indirizzo email indicato in fase di compravendita.

“Itaca… il viaggio”. Uno spettacolo, di Stefano Francioni Produzioni, con Lino Guanciale e con la partecipazione, le musiche e la regia di Davide Cavuti, che propone un percorso che parte da Itaca e attraversa varie storie: tanti luoghi, accomunati dal mare, di altrettanti personaggi del teatro e del cinema, per disegnare uno spazio denso di emozioni e sogni che prendono forma e azione.

“Ti sposo ma non troppo”. Una produzione di ArtistiAssociati, che mescola, con abilità, la leggerezza della commedia e un pizzico di romanticismo. In un vortice di scambi di identità ed equivoci imbarazzanti, lo spettatore assiste alla vicenda dei quattro protagonisti, che fanno i conti con una situazione sentimentale precaria. Già presentato sul grande schermo nel 2014, “Ti sposo ma non troppo” arriva sui palcoscenici italiani in una nuova versione, aggiornata al presente, ricca di emozioni e colpi di scena.

I prossimi appuntamenti. Il calendario della stagione teatrale vede, giovedì 16 gennaio, Alessandro Bergonzoni salire sul palco con “Arrivano i Dunque”; a seguire, il 29 gennaio, arriva “Itaca… il viaggio”, mentre il 10 e l’11 marzo andrà in scena “Ti sposo ma non troppo” con Incontrada e Pignotto. Il 20 marzo è in calendario “Vicini di casa” con Amanda Sandrelli e Gigio Alberti, che sarà seguito, il 12 aprile da “Forte e Chiara” di Chiara Francini e, il 24 aprile, da “4 5 6”, lo spettacolo scritto da Mattia Torre.

I biglietti per gli spettacoli possono essere acquistati all’ufficio Iat di via Roma 49 (aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 12.30 e dalle 16.30 alle 19, tel. 0566 52012), online sul sito www.adarte.18tickets.it o il giorno dello spettacolo alla biglietteria del Teatro Fonderia Leopolda.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.teatrofonderialeopolda.it o https://www.adartespettacoli.it/teatrofonderialeopolda/