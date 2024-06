Turismo, infrastrutture, commercio, “Rossi Sindaco”: Consigli comunali aperti, itineranti e periodic

Turismo, cultura, agricoltura, infrastrutture, commercio, “Per Civitella Paganico Rossi Sindaco”: “Faremo i consigli comunali aperti, itineranti e periodici, a partire da Paganico e nelle frazioni. Con la partecipazione e progettualità dei cittadini”

Civitella Paganico: “Sia Civitella che Paganico, come del resto tutte le altre frazioni del nostro territorio risultano da anni ferme e trascurate, senza una visione di insieme, senza una visione futura, senza strumenti urbanistici, con degrado in grandissima parte del territorio”. A dirlo in una nota è Franco Rossi, candidato sindaco del centrodestra a Civitella Paganico.

“In caso di vittoria partire dal fare i consigli comunali e le giunte nel territorio e nelle frazioni, a partire da Paganico. Le opportunità che i cittadini hanno perso in questi ultimi 10-15 anni sono molteplici – prosegue Rossi - perché è mancata una vera guida e soprattutto una strategia politico-amministrativa che guardasse in prospettiva, con la condivisione dei cittadini. Civitella-Paganico necessita pertanto di ritornare a brillare di luce propria e riacquistare il ruolo trainante che compete a un comune con la C maiuscola. Il nostro metodo di lavoro per raggiungere tutto questo dovrà partire da pochi, ma chiari concetti: partecipazione, ascolto, comprensione, PROGETTUALITÀ, e infine decisioni politiche-amministrative.

Questa è la strada giusta per raggiungere gli obbiettivi e migliorare tutto il nostro comune”. “Purtroppo – commenta Franco Rossi, - le ultime amministrazioni comunali che hanno guidato Civitella Paganico hanno lasciato un comune fermo e ingessato, che si proietta nel futuro senza una visione strategica, chiara ed uniforme. Un comune che subisce passivamente gli eventi senza esserne minimamente protagonista e i risultati, purtroppo, sono evidenti e sono sotto gli occhi di tutti. Civitella Paganico ha un potenziale incredibile, ad oggi quasi inespresso: turismo, cultura, agricoltura, infrastrutture, commercio, sicurezza, riqualificazione delle frazioni sono solamente alcuni punti che necessitano la massima attenzione e che saranno portati avanti dal nostro progetto per tutto il territorio comunale”.

“Quello che oggi occorre, è cambiare il modello di sviluppo, rendendolo più sostenibile e ma soprattutto più razionale, andando a ridare valore a tutte quelle criticità con interventi che tengano in considerazione la effettiva realtà di cittadini e imprese. Sono fortemente convinto che assieme a tutta la mia squadra e con il consenso dei cittadini, sicuramente sapremo lavorare e portare avanti questi progetti. Adesso è arrivato davvero il momento di gettare la basi per quella discontinuità con il passato. Discontinuità che ci viene richiesta dalla maggioranza dei cittadini del comune i Civitella Paganico”, conclude Franco Rossi.