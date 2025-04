50° anniversario di Isia Firenze, Giani: “Un collegamento diretto al mondo del lavoro”

Firenze: ISIA Firenze, l’Istituto Superiore per le Industrie Artistiche, parte del settore Alta Formazione del Ministero dell’Università e della Ricerca, compie 50 anni. Per festeggiarli tanti eventi, iniziative e appuntamenti animeranno Firenze ed il territorio. Presto sarà anche inaugurata la nuova sede, il prossimo anno. Nato nel 1975 per formare generazioni di professionisti in grado di interpretare un certo tipo di pensiero sul design, inteso come strumento che riesce ad azzerare le disparità sociali, l’istituto ha visto passare, nel corso degli anni, padri celebri del design come Enzo Mari, Jonathan De Pas, Isao Hosoe, Denis Santachiara, Gilberto Corretti e molti altri. Oggi è uno dei cinque istituti pubblici nazionali – insieme a Faenza, Roma, Pescara e Urbino – dedicati al design del prodotto e della comunicazione.

Oggi a Palazzo Strozzi Sacrati conferenza stampa alla quale è intervenuto il presidente Eugenio Giani. Insieme a lui anche il presidente di Isia Rosa Maria di Giorgi, il direttore Francesco Fumelli, l’assessore a università e ricerca del Comune di Firenze Dario Danti e un nutrito gruppo di studenti di Isia che hanno illustrato le loro creazioni.

“Isia Firenze – ha detto Giani - è un’istituzione che ci rende orgogliosi. Il traguardo che ha raggiunto merita di essere celebrato con tutta una serie di iniziative che servono a farne conoscere ancor più l’esistenza e l’importanza delle attività che vi vengono svolte e che onorano Firenze e la Toscana”. Il presidente ha poi aggiunto come “la Toscana si sia sempre contraddistinta per non essersi fermata alla formazione tradizionale istituzionale. Ma per aver dato vita a tutta una serie di istituzioni formative capaci di arricchire il lato della specializzazione, con lo scopo di facilitare l’inserimento lavorativo, un ruolo che Isia adempie con grande profitto. Del resto la Toscana è famosa per il sistema delle accademie, ne esistono circa cinquanta. In epoca rinascimentale ricordiamo l’Accademia delle Arti e del Disegno, fondata nel 1563 da Cosimo I de’ Medici, oppure un secolo più tardi, l’Accademia del Cimento, famosa per aver utilizzato, prima in Europa il metodo sperimentale di Galileo. Tanti esempi – ha concluso - di un sistema che tutt’oggi esiste e che è collegato in modo molto stretto con il tessuto produttivo, alla ricerca continua di profili professionali specializzati per mantenere alto il livello qualitativo e quindi essere sempre più competitivo. La prossima estate in Giappone, all’Expo di Osaka, la Toscana sarà presente con le proprie eccellenze tra le quali appunto anche quelle del proprio sistema formativo. Tra queste anche Isia Firenze”.