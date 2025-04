Sport Allerta meteo codice giallo per vento, rinviata la partita del Grosseto calcio 5 aprile 2025

Grosseto: La sala operativa della Protezione civile regionale ha diramato un'allerta codice giallo per vento. Il periodo interessato è quello tra le 12 e le 23:59 del 6 aprile. Considerate le prescrizioni legate all'agibilità dell'impianto Zecchini, la partita del Grosseto calcio è rinviata a martedì 8 aprile ore 18.30. Si tratta di una limitazione, quella dello stadio, su cui il Comune sta già lavorando e che sarà risolta, come spiegato anche di recente, prima dell'inizio della prossima stagione sportiva.

