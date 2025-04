"In cucina con Giulia": Kumquat, mandarini cinesi canditi

da Sweet and Salty Corner

Grosseto: La ricetta di oggi è quella dei kumquat, o mandarini cinesi, canditi.

I kumquat sono piccoli frutti molto simili al mandarino. Il loro tratto distintivo è che possono essere mangiati con tutta la buccia visto che è sottilissima! E sono ricchissimi di antiossidanti , sali minerali e vitamine, cosa che li rende particolarmente utili per la salute. L’alberino di casa quest’anno ha avuto una produzione esagerata e quindi ho dovuto trovare vari modi per conservarli. Il primo è stato appunto farli canditi, da gustare così come escono dal barattolo o da aggiungere ai dolci.

Il procedimento è semplicissimo e richiede pochissimi ingredienti ma ci vuole un po’ di tempo e pazienza.

Ecco i kumquat (o mandarini cinesi) canditi.

Ingredienti:

600 gr di kumquat o mandarini cinesi

600 gr di zucchero

600 gr di acqua

Per prima cosa si devono lavare bene i kumquat, riporli su un canovaccio pulito e asciugarli bene.

Con uno stecchino o un ago vanno bucherellati facendo 5/6 buchi per ogni mandarino.

Fatta questa operazione si prepara uno sciroppo portando a bollore l’acqua e lo zucchero e vi si immergono i kumquat.

Si lasciano sobbollire a fiamma bassissima per circa 30 minuti, poi vanno tolti dal fuoco e lasciati immersi nello sciroppo per 24 ore.

Il giorno dopo i mandarini vanno tolti dallo sciroppo che deve essere rimesso sul fuoco. Appena inizia ad essere caldo vi si immergono nuovamente i mandarini.

Stavolta devono sobbollire, sempre a fiamma bassissima, per circa 20 minuti.

E di nuovo vanno lasciati nello sciroppo per altre 24 ore.

A questo punto si ripete lo stesso procedimento: togliere i mandarini dallo sciroppo che va fatto riscaldare e si immergono di nuovo per 20 minuti. Se si mantiene il fuoco bassissimo lo sciroppo rimane chiaro, se si vede che invece si sta scurendo si può accorciare il tempo dell’ultima bollitura di qualche minuto!

Finalmente si tolgono i mandarini dal fuoco, si fanno raffreddare nel loro sciroppo e si mette tutto nei barattoli precedentemente sterilizzati.

I kumquat (o mandarini cinesi) canditi si conservano in frigo.