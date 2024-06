Trionfo della Pro Soccer Lab nel I° Torneo "Il Collese"

Grosseto: Culmina con il trionfo della Pro Soccer Lab la prima edizione del Torneo "Il Collese" categoria esordienti 2011 allo stadio "Didi Fontani" organizzato dalla Virtus Maremma in collaborazione con la Polisportiva Roccastrada.



I riflettori si sono accesi giovedì, dopo un mese di sfide, splendido calcio e Fair Play, si è conclusa davanti ad una bella cornice di pubblico la prima edizione della manifestazione, la finale di consolazione per il 3/4 posto ha visto prevalere la squadra senese della Colligiana contro il Roselle con il risultato di 5 a 3.

Per la sfida decisiva per aggiudicarsi il I° Trofeo "Il Collese" alle 20,45 sono scesi in campo i giovani calciatori della Pro Soccer Lab contro il Grosseto che ha visto i primi prevalere dopo una bella, equilibrata ed emozionante partita con il risultato di 2 a 1.

La fase di qualificazione si era conclusa con le seguente classifica delle squadre che non hanno avuto accesso alla fase finale del Torneo : 8° Virtus Maremma , 7° Alberino , 6° Castiglionese e 5° Valdorcia.

Alla Cerimonia della premiazione, con la presenza del rieletto Sindaco del Comune di Roccastrada e Presidente della Provincia di Grosseto Francesco Limatola, la Responsabile organizzativa dell'evento Dott. Eleonora Orlandini ha proceduto a chiamare squadre e dirigenti per la premiazione, viene consegnata dal presidente della Virtus Maremma Omar Bindi premio all'arbitro dell'incontro Riccardo Locantore, come miglior portiere della manifestazione viene premiato da Federico Accarigi il giovane Nicandro Della Vedova della società Roselle, capocannoniere del Torneo Niccolò Fiorenzani della Colligiana premio consegnato da Alessio Bindi del Roccastrada Calcio, il comitato organizzatore ha premiato come "giocatore che si è distinto durante la manifestazione" il giovane Chuka Francngona della Colligiana consegnato da Giacomo Boschi.





A seguire vengono consegnati le coppe alla quarta classificata, Roselle da Omar Bindi, la terza classificata Colligiana premio consegnato da Stefania Pacciani per il Comune di Roccastrada, sono state consegnate le coppe alla squadre protagoniste della finale, premiate dal Sindaco Francesco Limatola, come seconda classificata il Grosseto, alza il trofeo come vincitrice della I° edizione del Torneo "Il Collese" la squadra della Pro Soccer Lab.

Grande soddisfazione di tutta la dirigenza Virtus per la riuscita di questa prima edizione del Torneo nelle parole della Responsabile organizzativa Eleonora Orlandini «Grazie alle otto società che ne hanno preso parte al Torneo, alla Virtus Maremma e alla Polisportiva Roccastrada Calcio , società organizzatrici una collaborazione e un aiuto reciproco fatto di presidenti, dirigenti, genitori e staff che ogni sera si sono adoperati per la riuscita della manifestazione. Grazie per l'incredibile presenza di pubblico, genitori e sostenitori, hanno sostenuto le gesta sportive dei giovani calciatori sempre in modo gentile ed equilibrato, respirare aria di sport sano, pulito e sincero, un trovarsi e ritrovarsi dentro e fuori un campo e gioire comunque a prescindere dal risultato. Grazie alla Polisportiva Roccastrada e a tutto lo staff che ogni sera ha collaborato per far si che tutto funzioni al meglio. Grazie a tutti i giovani atleti che hanno partecipato e si sono sempre affrontati con i principi di lealtà e fair-play regalandoci momenti emozionanti. Agli Sponsor della manifestazione, la Cooperativa AGA di Giacomo Boschi e Salumi Subissati SRL, va il nostro "Grazie" per aver creduto nella nostra missione, il vostro aiuto ci ha fornito le risorse necessarie per rendere il nostro evento un trionfo e siamo grati per il vostro coinvolgimento e supporto. Un ultimo grazie lo devo ad un persona "dietro le quinte", Luca Papini, che in questi giorni, con la sua esperienza, mi ha supportato ed aiutato in tutto quello che può essere organizzare un torneo e tutte le complicazioni burocratiche».

Termina quindi la prima edizione del Torneo "Il Collese" una kermesse di calcio che ha nella premesse degli organizzatori di diventare il fiore all’occhiello per i tornei primaverili della categoria Esordienti.