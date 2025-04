Il 25 maggio le ruote sottili ed eleganti delle biciclette eroiche torneranno a correre lungo le strade bianche della Val d’Orcia

Val d'Orcia: Ci siamo. Il 25 maggio 2025, le ruote sottili ed eleganti delle biciclette eroiche torneranno a correre lungo le strade bianche della Val d’Orcia. Tornerà infatti Eroica Montalcino, con i suoi sorrisi, la polvere, le strette di mano genuine, il calore di una comunità che vive il ciclismo come un rito. Durante l’ultimo week end di maggio in tutto il territorio a sud di Siena si rivedranno in strada le biciclette senza cambio, pesanti e resistenti come gli uomini e le donne che le cavalcano. In strada torneranno a brillare le cromature delle bici eroiche più moderne, montate con i rapporti esigenti come si usava un tempo, spinte da ciclisti con le maglie di lana che profumano di storia.

Eroica Montalcino è un viaggio, un modo di essere, pedalare e vivere. Non ci sono vincitori né vinti, non ci sono podi, eroici a pedali che scelgono di mettersi alla prova su percorsi duri e polverosi, riscoprendo l’essenza del ciclismo e, forse, anche un po’ di sé stessi.

Eroica Montalcino 2025, pedalare tra storia e bellezza

Montalcino è il cuore di questa avventura a pedali. Un borgo antico che domina la Val d’Orcia e che ogni anno accoglie migliaia di ciclisti da tutto il mondo, pronti a sfidare la fatica per conquistare qualcosa che non si può misurare con un cronometro: “la bellezza dell’impresa”.

I percorsi tra cui scegliere sono quelli amati da nove edizioni; cinque itinerari che attraversano paesaggi mozzafiato, tra vigneti, cipressi e colline ondulate, che offrono ristori dove ci si ferma non per rifornirsi in fretta, ma per godersi il tempo, il paesaggio e i sapori del cibo buono e genuino.

La fatica come scelta di vita

In un’epoca in cui tutto sembra veloce, digitale, immediato, Eroica Montalcino è un antidoto alla fretta. Qui si pedala lentamente, si respira, si ascolta il rumore del vento e delle ruote sulla strada bianca. Si riscopre il valore della fatica, quella che ti fa stringere i denti su una salita e che, una volta in cima, ti regala una vista che ripaga ogni goccia di sudore. Infatti qui la fatica non è mai fine a sé stessa ma il mezzo per conquistare la bellezza. E’ questo il messaggio che Eroica Montalcino vuole portare avanti, anno dopo anno, edizione dopo edizione.

Un grazie alla comunità di Montalcino

E poi c’è Montalcino, che ogni anno si trasforma in una piccola capitale del ciclismo eroico. È grazie alla sua gente, ai volontari, ai produttori locali, alle eccellenze di prodotti della migliore enogastronomia italiana che Eroica Montalcino continua a essere un evento unico. Eroica non è solo sulle strade bianche della Val d’Orcia: è nei vicoli del borgo, nelle mani che ti porgono un bicchiere di vino, nella medaglia che porterai fiero e felice fino a Gaiole in Chianti per L’Eroica di ottobre, nei sorrisi di chi ti aspetta al traguardo per dirti: “Bravo, ce l’hai fatta!”.

Eroica Montalcino vi aspetta il 25 maggio 2025

Manca poco, ormai all’ultimo week end di maggio. E’ il momento di lucidare la bicicletta, rinfrescare la maglia di lana, preparare la corsa con spirito eroico. Il 25 maggio i ciclisti di mezzo mondo si ritroveranno a Montalcino, sotto il cielo della Toscana, per scrivere insieme un nuovo capitolo di questa bellissima avventura. Eroica vi aspetta lungo le strade bianche della provincia di Siena, là dove il ciclismo è ancora un gesto di poesia e libertà.

Eroica Montalcino 2025

