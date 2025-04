Appello alla Donazione del Sangue

Serve aiutare la raccolta del sangue, soprattutto fra i giovani della nostra provincia.

Orbetello: La Cri Comitato Costa d’Argento invita i cittadini a donare sangue, rispondendo così a questo appello dell'organizzazione umanitaria internazionale. Basta dichiarare la propria disponibilità a donare specificando poi di aderire alla Cri, gruppi dei donatori del sangue. Ogni giovane e cittadino interessato può presentarsi alla sezione trasfusionale del proprio ospedale e chiedere un colloquio con il Medico della sezione trasfusionale stessa, per poi diventare donatore, specificando di aderire alla Cri. Ad Orbetello è possibile aderire al gruppo dei donatori di sangue della croce rossa italiana Comitato della Costa d’Argento telefonando ai seguenti numeri di telefono 0564-869255- 0564-850210, questo ultimo attivo la mattina dalle ore 9 alle ore 12 dal lunedì al sabato. La segreteria dei donatori di sangue di Orbetello della Croce Rossa Italiana è a disposizione presso la sede cittadina in via Gioberti, nei giorni di mercoledì e sabato mattina, o di quella di Porto Ercole. Oppure a Porto Santo Stefano.