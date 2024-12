Torna oggi il presepe vivente di Tarquinia

Dopo l’annullamento dell’inaugurazione per il forte vento, la rievocazione è pronta a stupire il pubblico nel nuovo percorso tra le vie del quartiere medievale di San Martino

Tarquinia: Annullata per il forte vento l’inaugurazione, il presepe vivente di Tarquinia è pronto a trasportare il pubblico in un'atmosfera natalizia ricca di storia e tradizione oggi, dalle 17 alle 19. La rappresentazione si presenta quest’anno in un nuovo e affascinante percorso che si snoda tra le vie e le piazze del quartiere medievale di San Martino. Grazie alla partecipazione di centinaia di figuranti e alla bellezza delle scenografie, allestite nel suggestivo centro storico della città etrusca, il presepe vivente di Tarquinia è diventato uno degli appuntamenti più attesi della Tuscia per le feste di Natale, in grado di conquistare le persone con il suo racconto di fede e tradizioni. Come in ogni edizione, lungo il percorso si rinnova la gustosa tradizione che propone ai visitatori i prodotti enogastronomici del territorio: dalle bruschette con l’olio alle caldarroste, dalla calda zuppa al farro al vino rosso, dal miele ai formaggi. Il biglietto dal costo di 5 euro può essere acquistato direttamente alle casse in piazza Giacomo Matteotti o in prevendita online al link https://www.eventbrite.it/e/presepe-vivente-tarquinia-2024-tickets-1109648451389?aff=oddtdtcreator. I bambini sotto i 10 anni entrano gratuitamente. Patrocinata dalla Regione Lazio, dalla Provincia di Viterbo e dalla Diocesi di Civitavecchia – Tarquinia, la rievocazione è organizzata dall’Associazione presepe vivente Tarquinia, con il sostegno del Comune di Tarquinia e in collaborazione con il Comitato quartiere di San Martino.