49° Trofeo Maremma: emozioni, duelli e spettacolo a tutto gas!

Follonica: È stata un’edizione straordinaria quella del 49° Trofeo Maremma, tra colpi di scena e adrenalina pura dal primo all’ultimo chilometro (Foto Marco Ferretti). Un testa a testa mozzafiato ha infiammato il pubblico tra i due grandi favoriti: Stefano Zambon e Alessio Santini.

Il pilota veneto, in uno stato di forma eccezionale, ha avuto la meglio sul maremmano Santini, affiancato dalla fedele navigatrice Susanna Mazzetti. Entrambi al volante di vetture di livello mondiale da 130 cavalli, hanno dato vita a un duello ravvicinato, entusiasmante e di altissimo livello.

Santini ha vinto quattro prove speciali, eguagliato da Zambon, ma è stato quest’ultimo a dimostrarsi più costante e veloce sul finale, aggiudicandosi con merito il Trofeo Maremma. Una gara intensa e appassionante, che ha conquistato spettatori e addetti ai lavori.

La Scuderia Maremma Corse 2.0, guidata dal patron Paolo Santini, ha saputo ancora una volta organizzare un evento impeccabile, rinnovato e spettacolare. Per la prima volta, il rally è transitato anche da Castiglione della Pescaia, riscoprendo la storica prova di Tirli. Un’anteprima importante in vista del grande traguardo del 2025, quando il Trofeo Maremma celebrerà il 50° anniversario.

Grande soddisfazione per l’organizzazione, che ha ricevuto un’accoglienza calorosa da parte degli appassionati accorsi numerosi lungo le strade della Maremma. Nonostante la delusione per il secondo posto del figlio Alessio, Paolo Santini ha espresso il suo orgoglio per l’ottima riuscita dell’evento e per le prestazioni degli altri piloti in gara.

Da segnalare il terzo posto assoluto di Leopoldo Maestrini su Toyota Yaris, autore di una prova solida e convincente. Eccellente anche la performance di Giacomo Vargiu (Skoda Fabia RS), quinto, che ha confermato il suo livello competitivo. Emozionante il ritorno alle gare di Simone Spadi (Skoda Fabia Evo), 15° assoluto, che ha rimesso casco e tuta dopo 18 anni.

Ora occhi puntati sul prossimo appuntamento motoristico: il Follonica MotorShow, in programma ai primi di maggio. Ma intanto, il 49° Trofeo Maremma resterà nella memoria come una delle edizioni più spettacolari di sempre.