Fiera del Madonnino e Game Fair, nasce ToscOleum

Presentata a palazzo del Pegaso la 45esima edizione della più importante manifestazione espositiva di macchinari agricoli della Toscana, che propone al suo interno una ricchissima serie di iniziative. Sono intervenute le consigliere regionali Federica Fratoni, Donatella Spadi e l’assessore Leonardo Marras. Dal 25 al 27 aprile a Braccagni (Grosseto)

Firenze: La Fiera del Madonnino celebra quest’anno la 45esima edizione, dal 25 al 27 aprile torna a Braccagni (Grosseto). La Fiera toscana dell’agricoltura, che oggi è la più importante manifestazione espositiva dei macchinari agricoli nella nostra regione, è stata presentata oggi, martedì 8 aprile, a palazzo del Pegaso.

All’incontro con i giornalisti hanno preso parte le consigliere regionali Federica Fratoni, segretaria dell’Ufficio di presidenza dell’Assemblea toscana, e Donatella Spadi, l’assessore toscano Leonardo Marras; per GrossetoFiere, il presidente Paolo Rossi, e il direttore Carlo Pacini.

“Poter ospitare la presentazione di eventi così importanti nella casa di tutti i toscani è motivo di orgoglio per noi. Il marchio dei prodotti toscani è tra i più apprezzati a livello mondiali, giusto valorizzare le nostre produzioni in un momento difficile come quello attuale”, dice Federica Fratoni.

Attraverso un ricco programma di convegni tecnici, la Fiera del Madonnino fornisce risposte concrete a tutto il suo sistema agricolo. Proporrà manifestazioni zootecniche di livello nazionale e ci sarà una grande area dedicata al vivaismo e al giardinaggio, fino ad arrivare alle fattorie didattiche per i ragazzi.

“Sono contento di presentare questa Fiera campionaria, sempre più grande, che quest’anno vede 270 espositori, in uno spazio che accoglie migliaia e migliaia di persone – dichiara l’assessore Leonardo Marras –. Questa manifestazione ha saputo nella sua evoluzione abbracciare le tendenze e fare da avanguardia. Oggi arriva in un momento in cui l’agroalimentare italiano è seriamente minacciato dai dazi americani. I prodotti toscani sono penetrati profondamenti nel mercato americano, serviranno reazioni a livello europeo, nazionale e poi regionale, per fare in modo che i nostri valori affermati possano continuare a esprimersi”.

“Una tradizione che va avanti dal 1976 nella provincia di Grosseto, si arricchisce e si rinnova, momento d’incontro importante tra agricoltori”, dice Donatella Spadi. “Agricoltura di precisione, zootecnia, turismo sostenibile, per conoscere le novità del settore e mettere in contatto le varie filiere, guardando all’agricoltura del futuro. Quest’anno un’attenzione importante sarà riservata all’olio, con ToscOleum. Tutti i maremmani tengono ormai a questo appuntamento annuale, che è anche un momento di divertimento”.

“La Fiera, Game Fair e ToscOleum: tre iniziative in una, sarà una festa per l’agricoltura – spiega il presidente di Grossetofiere, Paolo Rossi –. Quest’anno ci siamo dedicati in particolare all’attività olearia, coinvolgendo le aziende per la promozione e lo sviluppo. E sarà anche il quarantesimo anniversario del pecorino Dop”.

La Fiera del Madonnino sarà abbinata al Game Fair Italia, la più grande e prestigiosa fiera outdoor d'Italia, che si arricchisce quest'anno di ulteriori aree ed è giunta alla 33esima edizione. Debutta quest’anno ‘ToscOleum’, dedicato all’olio extravergine di oliva, con un padiglione interamente dedicato alle più avanzate tecnologie per l’olivicoltura e la produzione olearia: dalla coltivazione alla raccolta, dalla trasformazione all’imbottigliamento, fino alla commercializzazione.

“Ringraziamo la Regione Toscana, che è vicina alla nostra Fiera – dice Carlo Pacini –. Il novanta per cento delle aziende in Maremma sono passate dal Madonnino e hanno fatto a loro volta la fortuna della nostra Fiera, dove si viene per vedere i macchinari agricoli, tanti materiali, ma anche perché si sta bene e ci si diverte. Un evento da vivere per l’intera giornata. La nostra biglietteria riceve richieste da diciassette regioni italiane, in media ogni anno arrivano circa quarantamila visitatori”.

Il Centro fieristico si trova in località Madonnino – nella frazione di Braccagni, a circa 8 km della città di Grosseto – a fianco della Superstrada SS1 – E80, immediatamente raggiungibile dall’uscita ‘Braccagni Fiera’.