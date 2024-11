Terzo turno eliminatorio per il C.P. Grosseto in Coppa Italia di serie B

Grosseto: Terzo impegno eliminatorio di Coppa Italia di serie B per la formazione del Circolo Pattinatori Grosseto che domenica pomeriggio alle 18, alla pista Mario Parri di via Mercurio, ospita il Super Glanz Prato in una partita che potrebbe rivelarsi decisiva per proseguire il cammino in questa manifestazione di inizio stagione.

I ragazzi guidati dal triumvirato Mariotti, Zanobi e Minchella sono reduci dalla pesante sconfitta sul campo del Castiglione ma cercheranno di mettere in tasca la seconda vittoria di questo torneo, per tenere il passo della Blue Factor, prima di affrontarla nel ritorno davanti al pubblico amico. I tecnici grossetani hanno a disposizione quasi tutto l’organico al completo, ad eccezione di Tommaso Bruni che, per impegni professionali, non è ancora potuto scendere in campo.

Spazio dunque ai portieri Marinoni e Saletti e al resto del gruppo, composto da Bruzzi, Giabbani, Cardi, Bardini, Perfetti, Giusti, Burroni, Bianchi e Montomoli, deciso a dimenticare lo scivolone subito a Casa Mora, contro un avversario che si trova a un punto in classifica, dopo il pareggio con il Viareggio.