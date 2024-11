Attualità Terzieri alle urne per il rinnovo dei consigli e del Magistrato. Angelo Soldatini non si ripresenta 13 novembre 2024

13 novembre 2024 134

Massa Marittima: Il 24 novembre i Terzieri Massetani sono chiamati alle urne per rinnovare gli organi direttivi per il triennio 2025/27. La prima fase riguarda l’elezione dei rispettivi Consigli direttivi di Borgo, Cittavecchia e Cittanuova che rispondono alla normativa del Terzo settore essendo APS di primo livello. Saranno eletti per ogni Terziere 15 membri dai quali successivamente saranno distribuite le cariche sociali: priore, capitano, cancelliere, camerlengo e nuncio. La seconda fase, dopo circa un mese, riguarderà l’elezione del Magistrato, l’organo amministrativo della Società dei Terzieri APS di secondo livello. La macchina elettorale è già avviata con le assemblee dei soci per gli adempimenti previsti dagli statuti tra cui approvazione dei regolamenti elettorali, della commissione e del seggio. In questi giorni i Terzieri stanno compilando le liste dei candidati che saranno rese pubbliche nei tempi previsti dai regolamenti. L’unica notizia ufficiale al momento è che Angelo Soldatini, rettore in carica da sei anni, non ripresenterà la propria candidatura. Anche se questa decisione era nell’aria da alcuni mesi l’annuncio ufficiale è stato dato, dallo stesso Soldatini, ai Terzieri nel corso di due appuntamenti: l’incontro conviviale di fine anno ai soci e nel saluto finale alla città in occasione del giorno della festa del Santo Patrono San Cerbone. Soldatini ha ringraziato i Terzieri “per la fiducia e la stima dimostrata affidandomi un incarico così importante, impegnativo e difficile”. Soldatini ha ringraziato il suo Terziere di Borgo che lo ha proposto e gli altri due Terzieri che lo hanno sostenuto. Ha poi ringraziato tutti i membri del Magistrato che hanno condiviso questi anni e collaborato per assolvere a tanti impegni della Società. Il rettore ha avuto parole di ringraziamento per tutti: il Corpo dei balestrieri, di cui ha sottolineato i tanti successi in campo nazionale, la Compagnia degli sbandieratori e musici alfieri di Massa nel mondo, il Gruppo Comunale e tutti i figuranti che permettono la realizzazione di tante manifestazioni. Soldatini ha sottolineato i successi agonistici dei balestrieri in campo nazionale e le numerose cose realizzate in questi anni che hanno permesso la crescita della Società dei Terzieri. Soldatini ha poi comunicato con dispiacere che è costretto a non ricandidarsi proprio per l’impegno che questo incarico richiede, “un impegno che ti cambia l’organizzazione della vita, un impegno che richiede continue attenzioni, enormi energie e tanto tempo”. Seguici



