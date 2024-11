Prima sconfitta stagionale per il Circolo Pattinatori, in casa con il Viareggio

Grosseto: Prima sconfitta dell’anno per il Circolo Pattinatori Grosseto che incappa in una brutta serata contro il Cgc Viareggio. I ragazzi di Massimo Mariotti dominano il primo tempo, ma vengono colpiti tre volte dai versiliesi, che sfruttano ogni occasione. Nella ripresa i biancorossi cercano di recuperare, ma il quintetto versiliese allunga ancora. Solo nel finale il Cp riesce a rendere meno pesante il passivo.

I primi minuti di gara sono tutti di marca grossetana con continui tiri verso la porta di Gomez, che si fa però trovare pronto sulle conclusioni di De Oro, Saavedra e Barragan, con interventi difficili. Al 9’ il Cgc Viareggio, con il primo tentativo della sua gara, passa in vantaggio, grazie a un tiro di Muglia, che si va a infilare alla destra di Fongaro. All’10’ Barragan colpisce la traversa e sulla stessa azione il Cgc commette un fallo da rigore: sul dischetto va Tonchi De Oro, ma Gomez devia il tiro con i gambali. Il portiere ospite prosegue il duello personale con De Oro fermando un insidioso contropiede. Gomez dice di no anche a Paghi e Barragan, sul quale compie un mezzo miracolo. Spietato il Viareggio in contropiede al 18’ Mura colpisce un palo e sulla respinta mette in rete il 2-0. In contropiede è ancora Mura a battere Fongaro per il 3-0. Sillero nel 24’ non sfrutta un grande servizio di De Oro. La ripresa si apre una grande parata di Gomez su De Oro al 4’. Il Viareggio non sta a guardare e Muglia colpisce la traversa e poco dopo Muglia anticipa la difesa per il 4-0. Il Cp potrebbe accorciare ma Saavedra si fa parare un rigore all’8’, mentre Cairo mette a lato un bel servizio di Paghi. Cabiddu, servito da Saavedra, sblocca i Pattinatori all’11’, ma un minuto e mezzo dopo un errore difensivo permette a Lombardi di segnare la quinta rete ospite. Grosseto colpisce una traversa con Cairo e un palo con Saavedra, ma è Mura a siglare il 6-1. A 6’05 dalla fine Saavedra non riesce a battere su punizione, mentre De Oro al 24’ batte Gomez con un diagonale e poco dopo Cabiddu segna il rigore del 3-6 finale.

«Temevo questa partita - commenta Massimo Mariotti - e purtroppo è andata come non avrei voluto. Il Viareggio è una squadra che ha dei valori, ha giocatori di esperienza e un signor portiere come Gomez. Noi siamo partiti anche troppo veloci: nei primi dieci minuti è stata una gara a senso unico. Alla prima sbavatura abbiamo preso l’1-0, poi il 2-0 su una mischia e un rimpallo dentro l’area e il 3-0 in contropiede. Nel secondo tempo abbiamo cercato di rimetterla in piedi ma abbiamo preso due gol per due ingenuità e poi nel finale abbiamo accorciato; il 6-1 sarebbe stato anche un risultato forse sì bugiardo. Questa sconfitta con ci deve abbattere, non deve creare drammi. Questo sarà un campionato complicato. Dobbiamo capire gli errori e ripartire, continuare a crescere».





Circolo Pattinatori Grosseto-Cgc Viareggio 3-6

C.P. GROSSETO: Fongaro, Irace; Saavedra, De Oro, Paghi, Cairo, Cabiddu, Giabbani, Sillero, Barragan. All. Massimo Mariotti.

CGC VIAREGGIO: Gomez, Torre; Puccinelli, Rosi, Muglia, D’Anna, Mura, Cinquini, Raffaelli, Lombardi. All. Alessandro Cupisti.

ARBITRI: Matteo Galoppi e Andrea Davoli.

RETI: nel p.t. a 8’08 Muglia, 17’45 Mura, 20’19 Mura; nel s.t. 6’52 Muglia, 10’51 Cabiddu, 12’15 Lombardi, 17’25 Mura, 23’18 De Oro, 23’48 Cabiddu (rig.).

NOTE: espulso De Oro nel s.t.