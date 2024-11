"Avventure tra le pagine" nei Musei di Castiglione della Pescaia

E' il Kid Pass Day, una giornata di letture al museo per bambini e famiglie

Castiglione della Pescaia: Avvicinare le famiglie al mondo della cultura portandole a scoprire i musei ed educandole all’importanza di leggere insieme ai bambini. Torna la manifestazione nazionale "Avventure tra le pagine. Leggiamo al Museo" promossa da Kidpass, giunta quest'anno alla VI edizione.

I musei di Castiglione della Pescaia hanno aderito, come ogni anno, con entusiasmo proponendo un lungo weekend di appuntamenti per i più piccoli.

«Siamo felici di partecipare anche quest'anno al Kid Pass Day - dichiara la sindaca Elena Nappi - con una doppia adesione dei nostri più importanti musei, offrendo la possibilità ai partecipanti di spaziare dalle nostre origini alla sostenibilità ambientale, due fondamentali pilastri della formazione culturale di ogni individuo. Raccontare le nostre origini e insegnare buone pratiche ambientali sono determinanti per una crescita virtuosa e per la formazione dei cittadini del futuro. Grazie alle operatrici del Museo di Vetulonia e della Casa Rossa per l'impegno che mettono nella realizzazione di ogni laboratorio proposto».

Al Museo Casa Rossa Ximenes il laboratorio del Kid Pass si svolgerà venerdì 15 novembre, alle 15:00, con la lettura del racconto scritto e illustrato da Sergio Staino “Pecciolo contro Talquale il mostro della spazzatura”, che si ispira alla felice esperienza del Comune di Peccioli in Toscana, che ha trasformato la sua discarica in un esempio di civiltà e di rispetto ambientale. Questa straordinaria esperienza ha avuto l'attenzione di molte testate giornalistiche nazionali e internazionali e al piccolo borgo toscano è stata concessa la 'Bandiera arancione', un riconoscimento molto importante per l'attività in difesa dell'ambiente e del territorio. Attraverso la lettura del racconto sarà possibile elaborare una riflessione sul problema dello smaltimento dei rifiuti e sulla raccolta differenziata. I bambini e le loro famiglie potranno creare delle opere d’arte utilizzando materiali di riciclo, così da poter dare nuova vita anche a materiali considerati rifiuti. Un pomeriggio in cui anche i rifiuti potranno diventare arte.

Il rispetto per l'ambiente continua domenica 17 anche per gli adulti. Infatti, sempre al Museo Casa Rossa Ximenes, alle 11:00 verrà presentata, con la spiegazione del critico d’arte Andrea Baffoni, l'opera dal Maestro Gianfranco Gobbini, realizzata con materiale recuperato nella Riserva della Diaccia Botrona. Un momento particolare a dimostrazione che tutti i luoghi possono diventare portatori di buone pratiche ambientali, che ben si inserisce all'interno della mostra "Ecomorfosi" che fa da cornice a questo significativo evento al quale tutti sono invitati a partecipare.

Per il MuVet di Vetulonia si tratta di un’edizione davvero speciale del Kid Pass Day, grazie all’invito degli organizzatori a rendere l’evento di quest’anno un momento dedicato all’inclusione e all’accessibilità con il coinvolgimento in partenariato di ENS Ente Nazionale Sordi e ANIOS Associazione Interpreti di Lingua dei Segni Italiana e con la realizzazione di letture accessibili per tutti grazie al servizio di interpretariato in LIS.

L'appuntamento in museo è domenica 17 novembre alle 11.00 con "Vivere nell’antica Vatluna. In visita con Larth e Velia". Larth e Velia sono due dei bambini protagonisti del quaderno didattico “Vetulonia etrusca. La città dell’oro”, i loro racconti accompagneranno bambini e famiglie in una speciale visita del museo, animata da letture tratte dal quaderno didattico e da divertenti attività tattili e creative ispirate alla loro vita quotidiana. Grazie al patrocinio di ENS SP Grosseto, che ha abbracciato l'iniziativa, l’evento godrà del servizio di interpretariato ITA/LIS.

Per questa mattinata di condivisione, letture e creatività, l'ingresso al museo sarà gratuito per i bambini e gli accompagnatori, ma necessita di prenotazione.

Info:

MuVet Vetulonia 0564 927245 / 0564 948058 - museo.vetulonia@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

Casa Rossa Ximenes 0564 927244 - casa.ximenes@comune.castiglionedellapescaia.gr.it