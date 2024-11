Commento Maggioranza su commissioni consiliari : Gruppo Mazzocco sindaco, per scelta, resta fuori

Massa Marittima: Nel corso dell’ultimo Consiglio comunale, il Comune di Massa Marittima ha approvato la modifica al Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale e la composizione della seconda, terza, quarta e quinta Commissione consiliare. Durante la seduta il rappresentante del gruppo consiliare “Mazzocco sindaco” ha votato scheda bianca sulle quattro Commissioni. Di conseguenza, nessun rappresentante di quel gruppo prenderà parte alle Commissioni consiliari.





“Considerando il grande interesse che dimostra di avere con le sue uscite sui giornali, Paolo Mazzocco, sulla di sanità -afferma Lorenzo Balestri capogruppo di Maggioranza –siamo rimasti sorpresi della decisione del suo gruppo di non partecipare alla quinta Commissione, dedicata proprio alla sanità e alle politiche sociali. Questa Commissione, infatti, si occuperà di questioni cruciali come le problematiche dell’ospedale, la scelta delle dimensioni del distretto sanitario e le problematiche della sanità territoriale. Ma il gruppo ‘Mazzocco sindaco’ decide di stare fuori anche dalle altre Commissioni, tra cui quelle che trattano di lavori pubblici e attività produttive. A nostro avviso, questa decisione denota una mancanza di coerenza tra la parola e le azioni, poiché i consiglieri Mazzocco e Giuliani si precludono la possibilità di approfondire in Commissione temi che sono strategici per il futuro della comunità massetana.”

“La vicenda è iniziata qualche mese fa – spiega la sindaca Irene Marconi – quando la Maggioranza ha proposto di votare in Consiglio comunale l’istituzione di una nuova Commissione ad hoc dedicata a ‘Sanità e politiche sociali’, portando il numero delle Commissioni da quattro a cinque. Nella conferenza dei capigruppo, il gruppo ‘Mazzocco sindaco’ si è opposto alla votazione simultanea della modifica del regolamento e della composizione delle nuove Commissioni. In quella seduta, è stata quindi approvata solo la composizione della prima Commissione ‘Statuto e regolamenti’, di cui lo stesso Mazzocco è membro. Dopo un lavoro congiunto, la prima Commissione ha approvato all’unanimità le modifiche al regolamento, poi sottoposte al voto del Consiglio comunale, nel corso dell’ultima seduta, durante la quale, il consigliere Giuliani ha chiesto che i punti modificati fossero votati separatamente, disconoscendo, di fatto, il lavoro della Commissione di cui fa parte lo stesso Mazzocco. Le modifiche sono state approvate dal Consiglio a maggioranza, con il voto contrario di Giuliani, che nei successivi punti all’ordine del giorno per l’elezione delle Commissioni ha votato scheda bianca.”

“La scelta del gruppo ‘Mazzocco sindaco’ di non partecipare alle Commissioni – conclude Lorenzo Balestri – è una decisione che lascia perplessi. Ci aspettavamo che i consiglieri di opposizione avessero tutto l’interesse a prendere parte alle Commissioni, in particolare per i temi della sanità e dello sviluppo economico. La presenza nelle Commissioni rappresenta infatti l’opportunità per affrontare in maniera approfondita questioni chiave e per preparare le proposte che poi verranno discusse e votate in Consiglio comunale".

La composizione delle Commissioni consiliari:

Prima commissione “Revisione Statuto e Regolamenti" è composta per la maggioranza dai consiglieri Fazzini, Balestri e Gabbrielli e per la minoranza e dai consiglieri Brogi e Mazzocco.

Seconda commissione "Affari generali, cultura, istruzione, Politiche formative territoriali, sport rapporti con le associazioni” è composta per la maggioranza dai consiglieri Fazzini; Vanni; Gabbrielli; e per la minoranza dai consiglieri Poli e Brogi.

Terza commissione “Attività produttive, turismo, promozione del territorio; sviluppo pianificazione territoriale; bilancio, società partecipate e finanze” è composta per la maggioranza dai consiglieri: Cecconi; Vanni e Gabbrielli; per la minoranza dai consiglieri Poli e Brogi.

Quarta commissione “Lavori pubblici” eletti per la maggioranza i consiglieri Gabbrielli, Cecconi, Fazzini, e per la minoranza i consiglieri Poli e Brogi.

Quinta commissione “Sanità e politiche sociali” per la maggioranza eletti i consiglieri Cecconi, Fazzini e Vanni e per la minoranza i consiglieri Poli e Brogi.