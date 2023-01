Taglio accise, Rossi (FDI): DL trasparenza su prezzo carburanti approvato da Governo

“In giro tante fake news volute dalla sinistra”.



Roma: “Tagliare le accise sui carburanti è uno degli obiettivi del governo Meloni, che però nulla a che vedere, come invece vorrebbe far credere la sinistra e il partito democratico, con la misura emergenziale varata dal precedente governo Draghi”, a dirlo è il deputato di Fratelli d’Italia e coordinatore regionale FDI-Toscana, On.le Fabrizio Rossi.

“La crescita economica del nostro Paese è l’unica condizione indispensabile per arrivare a un vero taglio strutturale delle accise, senza quella nulla è impensabile attuare tale misura. – commenta Rossi - Il governo Meloni, non avendo bacchette magiche, e con i fondi che aveva a disposizione che sono stati impiegati nella manovra di Bilancio, ha dovuto fare delle scelte, tra le quali quelle di concentrare gli aiuti verso le fasce più deboli.”

“Per tagliare le accise il Governo avrebbe dovuto sacrificare fondi sulla sanità, e quelli rivolti alla grande platea delle famiglie italiane per calmierare il costo delle bollette e molto altro. Quindi, bene ha fatto il governo ad introdurre disposizioni urgenti in materia di trasparenza sui prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori da parte del Garante prezzi.”, conclude l’On.le di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi.

nella foto: On.le Fabrizio Rossi e viceministro Trasporti, On.le Galeazzo Bignami