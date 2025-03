Il presidente Giani risponde al sindaco di Sorano: in arrivo i fondi per la Fortezza Orsini

Nella prossima variazione di bilancio, la Regione Toscana prevederà 500mila euro per la riqualificazione del patrimonio storico

Sorano: Il presidente della Regione, Eugenio Giani, ha rassicurato il sindaco di Sorano, Ugo Lotti, confermando che i fondi destinati alla Fortezza Orsini saranno presto disponibili. A dicembre, grazie all’impegno dei consiglieri regionali maremmani Donatella Spadi e Andrea Ulmi, il Consiglio regionale aveva approvato un Ordine del giorno che impegnava la Giunta toscana a erogare un contributo di 500mila euro per la riqualificazione della Fortezza, un simbolo storico e culturale di inestimabile valore per Sorano.

«Non avendo ricevuto ulteriori aggiornamenti in merito – spiega il sindaco Ugo Lotti – ho scritto una lettera aperta al presidente Giani per avere rassicurazioni sullo stanziamento effettivo dei fondi. Ieri, mercoledì 12 marzo, ho ricevuto con piacere la sua risposta».

Nella missiva, il presidente Giani scrive: «Con riferimento alle giuste preoccupazioni che hai espresso sul pericoloso avanzamento del degrado della Fortezza Orsini, voglio rassicurarti: come te, ho a cuore la sua conservazione e fruibilità collettiva. Per questo, proporrò prima alla Giunta e poi al Consiglio, in sede di prossima variazione del bilancio regionale 2025, un contributo straordinario di 500mila euro per la messa in sicurezza della Fortezza».

Oltre a confermare il finanziamento, Giani ha espresso la volontà di visitare personalmente Sorano per «prendere diretta visione della situazione e stimolare una riflessione storico-critica su questo importante monumento».

Per la comunità di Sorano, la Fortezza Orsini è molto più di un monumento: è il simbolo della storia e dell’identità del borgo. Costruita nel Medioevo e poi ampliata nel Rinascimento, la Fortezza rappresenta un capolavoro di ingegneria militare, testimone della grandezza della famiglia Orsini e dell’importanza strategica del territorio nel corso dei secoli.

Negli anni, la Fortezza è diventata anche un elemento chiave per l’attrattività turistica di Sorano, contribuendo allo sviluppo culturale ed economico della zona.

«Ringrazio il presidente Giani per la rassicurazione sull’arrivo dei fondi, e rinnovo il nostro ringraziamento ai consiglieri regionali Spadi e Ulmi. Colgo l’occasione per invitare tutti loro a Sorano – conclude il sindaco Lotti –. Per la nostra comunità, la Fortezza Orsini non è solo un monumento storico, ma un simbolo identitario di grande valore affettivo».