Matteo Betti e Sara Morganti protagonisti di un progetto speciale con incontri dedicati e un concorso a premi

Sfide, valori e inclusione: Etruria Retail porta lo sport paralimpico nei punti vendita

Siena. Etruria Retail lancia il progetto "Al tuo fianco nelle sfide di ogni giorno" con i campioni paralimpici Sara Morganti e Matteo Betti, rispettivamente campioni nel dressage e nella scherma. Un’iniziativa che celebra impegno, inclusione e determinazione, con incontri speciali e un concorso a premi per i clienti di Etruria Retail. Morganti e Betti sono due atleti straordinari che, con il loro percorso sportivo e personale, incarnano i valori di impegno, coraggio, resilienza e dedizione, gli stessi principi che guidano, da sempre, Etruria Retail.

Obiettivi del progetto. L’obiettivo della campagna è ampliare la percezione dello sport e dei suoi valori come strumento educativo e formativo e come veicolo di inclusività e uguaglianza. Attraverso la collaborazione con Morganti e Betti, Etruria Retail intende trasmettere un messaggio positivo e motivazionale, sottolineando come la determinazione e la passione possano superare qualsiasi ostacolo. Il progetto è raccontato attraverso contenuti digitali, visibili sui canali social Facebook, Instagram, Linkedin, YouTube dell’azienda, eventi dal vivo e un concorso a premi, coinvolgendo direttamente i clienti e le comunità locali.

Sfida da Fuoriclasse: il concorso a premi. Fino al 29 marzo tutti i possessori della fidelity card Etruria Retail possono partecipare alla "Sfida da Fuoriclasse", scegliendo se entrare a far parte della squadra di Sara Morganti o di Matteo Betti. Ogni giorno sarà possibile vincere una gift card da 50 euro, mentre il premio finale in palio sarà di 500 euro sotto forma di 5 gift card digitali da 100 euro ciascuna. Un modo per avvicinare i clienti ai valori dello sport e della sana competizione, con l’opportunità di ottenere premi esclusivi da spendere nei punti vendita Carrefour. Il regolamento completo e le informazioni per partecipare al concorso sono disponibili su www.etruriaretail.it.

Incontri con i testimonial: sport, alimentazione e inclusione. Oltre al concorso, il progetto prevede due eventi speciali, in cui sarà possibile incontrare di persona i due campioni e approfondire i temi della sana alimentazione e dello sport inclusivo. Gli incontri si svolgeranno sabato 22 marzo, alle ore 17 nel Carrefour Store di Siena con Matteo Betti, in Piazza Maestri del Lavoro. Sabato 5 aprile, sempre alle ore 17, l’appuntamento è a Castelnuovo Garfagnana, nel Carrefour Market insieme a Sara Morganti.

Alimentazione e valori dello sport. Gli eventi, dal titolo "A merenda con Sara e Matteo", saranno momenti di confronto aperti al pubblico, in cui gli atleti racconteranno la loro esperienza e interagiranno con i presenti. Accanto a loro sarà presente la dottoressa Claudia Francalanci, medico chirurgo specialista in scienza dell’alimentazione, per approfondire l’importanza di una corretta alimentazione per la salute e la performance sportiva. La manifestazione si avvale della collaborazione di EISI – Ente Italiano Sport Inclusivi e, per l’evento di Siena, dell’associazione A Piccoli Passi. Saranno presenti anche atleti e atlete delle società sportive del territorio: per Siena la Mens Sana Basketball, Siena FC, Emma Villas Volley, Cus Scherma; per Castelnuovo Garfagnana Scirer's Ranch Horses asd.

"Con questo progetto – afferma Maurizio Nicolello, direttore commerciale di Etruria Retail - vogliamo celebrare il valore dello sport come strumento di crescita, inclusione , determinazione e sana alimentazione di qualità. Sara e Matteo sono esempi straordinari di impegno e resilienza e siamo orgogliosi di averli al nostro fianco. Attraverso il concorso e gli eventi nei punti vendita, vogliamo offrire ai nostri clienti un’esperienza che vada oltre la spesa quotidiana, avvicinandoli a storie di vita che ispirano e motivano a dare sempre il meglio di sé”.

I testimonial: Sara Morganti classe 1976, nata a Castelnuovo di Garfagnana, è un’amazzone italiana, atleta paralimpica specialista del para-dressage. È stata eletta atleta paralimpica del mondo nel mese di settembre 2014 e ha ricevuto varie onorificenze, tra cui il Collare d'oro al merito sportivo. Dal 2018 è presidente della Commissione Nazionale Atleti Paralimpici del CIP. A Parigi 2024 ha vinto il Bronzo nel Test individuale e l’Argento nel Freestyle. Matteo Betti è nato a Siena nel 1985, è uno schermidore italiano paralimpico, specializzato nella spada e nel fioretto. È Ambasciatore del Comitato Italiano Paralimpico. Ai campionati europei di marzo 2024 ha ottenuto il secondo posto nel fioretto a squadre e il terzo posto individuale. A Parigi 2024 (quinta paralimpiade cui prende parte) ha vinto l’Argento nel fioretto individuale.