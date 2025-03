Attualità Elba Ultra Distance Sea Kayaking 2025: 5 pagaiatori pronti a fare il giro dell'isola in meno di 12 ore 13 marzo 2025

Isola d'Elba: L'isola è protagonista di un'impresa sportiva straordinaria: domenica 16 marzo 2025, cinque pagaiatori affronteranno la sfida di circumnavigare l'isola in sea kayak, percorrendo 90 km in meno di 12 ore. Partiranno all'alba da Marciana Marina, puntando a una velocità media di 9 km/h, quasi il doppio rispetto alla normale andatura di un kayak, per concludere il giro prima del tramonto. Durante il percorso, gli atleti attraverseranno alcuni dei luoghi più spettacolari dell'isola, tra cui Capo d'Enfola, con la sua vista panoramica, le falesie bianche di Capo Bianco, la selvaggia Punta di Fetovaia, fino ad arrivare a Capo Stella e Punta Calamita, immersi in un paesaggio suggestivo tra mare cristallino e natura incontaminata. Tra gli atleti ci sarà anche Giuseppe Debernardi, ideatore dell'evento e titolare di Sea Kayak Italy, ognuno con il proprio bagaglio di esperienze ma uniti dalla passione per il kayak e dalla voglia di superare i propri limiti. L'evento rappresenta una prova di resistenza, preparazione tecnica e spirito di squadra.



