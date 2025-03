Olav Kooij vince la quarta tappa della Tirreno Adriatico. Filippo Ganna sempre con la maglia azzurra

Trasacco: Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) ha vinto la quarta tappa della Tirreno Adriatico Crédit Agricole, la Norcia-Trasacco di 190 km. Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team) e Mathieu Van der Poel (Alpecin-Deceuninck) hanno chiuso rispettivamente al secondo e al terzo posto.

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) rimane in Maglia Azzurra di leader della Classifica Generale.

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa Olav Kooij ha dichiarato: "Ho davvero lottato per questa vittoria. Dopo aver superato bene la salita, siamo stati sorpresi dai ventagli, che ci hanno messo in difficoltà, sul successivo falsopiano. Avevo emozioni contrastanti, non ero sicuro che saremmo rientrati. I ragazzi hanno fatto un lavoro incredibile. All'UAE Tour non stavo bene, ma ho recuperato in tempo per questa Tirreno Adriatico. Sono super felice di aver vinto".

ORDINE DI ARRIVO

Olav Kooij (Team Visma | Lease a Bike) - 190 km in 4h48'05", alla media di 39,572 km/h Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling Team) st Mathieu Van der Poel (Alpecin-dicembre)

CLASSIFICA GENERALE

Filippo Ganna (Ineos Grenadiers) Juan Ayuso (UAE Team Emirates XRG) Antonio Tiberi (Bahrain Victorious)

LE MAGLIE