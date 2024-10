Successo ai giochi nazionali dializzati e trapiantati: gli atleti festeggiano una pioggia medaglie

Roma: Si sono appena conclusi i Giochi Nazionali Dializzati (29esima edizione) e Trapiantati (32esima edizione), organizzati da ANED (l’Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e Trapianto – APS), un evento che ha visto come protagonisti atleti straordinari, capaci di dimostrare che la forza di volontà e il coraggio non conoscono limiti, neanche se si soffre di una malattia renale cronica e neanche dopo un trapianto. Con grande orgoglio e impegno, i partecipanti hanno conquistato numerose medaglie, simbolo non solo della loro eccellenza sportiva, ma anche della resilienza per la vita.



Alla manifestazione sportiva hanno partecipato 57 atleti, fra dializzati, trapiantati di organi solidi e di midollo osseo e donatori viventi, provenienti da tutte le regioni d’Italia, sfidandosi in 10 discipline sportive: ciclismo (20km su strada), atletica (adulti e juniores), marcia (5km maschile), volley, calcio a 6, nuoto (adulti e juniores), petanque, tennis, tennistavolo (singolo e doppio) e freccette.

Le competizioni si sono svolte nel Centro di Preparazione Paralimpica “Tre Fontane”, gestito dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e in un circuito dedicato tra le strade di Roma per la gara di ciclismo.

CICLISMO

Per Andrea Filomia, 43 anni originario del Lazio, è stato un successo, ha dominato la gara di ciclismo 20 km su strada, aggiudicandosi il primo posto.

ATLETICA

Ludovico Rao (31 anni, Lazio) ha dimostrato una grande abilità nella velocità, conquistando la prima posizione nella gara di atletica 200 metri (trapiantati) e concludendo al terzo posto nei 100 metri (trapiantati). Quest’ultimo podio è completato da Ciro Maria Cerrone (23 anni, Lazio) che ha ottenuto la vittoria, seguito dal varesotto Gabriele Alzati (26 anni) al secondo posto.

Fabio Milani, anche lui originario del Lazio (56 anni) ha conquistato la vittoria nei 200 metri e nei 1500 metri (dializzati), oltre a ottenere il primo posto anche nei 100 metri maschile, prestazioni che hanno confermato la sua supremazia e resistenza sia nelle gare di velocità che di fondo.

La giovanissima atleta trentina Anna Negri (17 anni) si è distinta nelle categorie di atletica juniores femminili, vincendo tutte le gare a cui ha partecipato. Ha tagliato il traguardo in prima posizione nei 60, 100 e 200 metri (trapiantati), dimostrando una straordinaria capacità di adattamento e velocità su diverse distanze.

Nelle gare maschili juniores trapiantati, l’atleta più giovane di questa edizione, Leonardo Ficosecco (10 anni) ha dominato i 60 metri, tagliando il traguardo al primo posto, confermandosi come un giovane talento da tenere d'occhio.

Nella gara dei 1500 metri trapiantati, Michele Salvo (48 anni, Lombardia) ha raggiunto la vittoria, seguito dai trentini Marco Panizza (52 anni) al secondo posto e Christian Battisti (residente a Caldaro BZ, 50 anni) al terzo.

La ventenne romana Claudia Graziani ha trionfato nella gara dei 100 metri femminile trapiantati, seguita dall’atleta anconetana Margherita Mazzantini, che ha ottenuto una meritevole seconda posizione.

Samuele Galimberti, giovanissimo trapiantato di 16 anni originario del Lazio, ha brillato nella categoria juniores dei 1500 metri trapiantati, assicurandosi il primo posto.

MARCIA

Nella gara di marcia maschile trapiantati di 5 km, Stefano Selva (atleta umbro, di Città della Pieve,51 anni) e Angelo Panio (residente in Basilicata, a Bernalda, 62 anni) hanno condiviso il gradino più alto del podio, arrivando a pari merito, seguiti al secondo posto da Sandro Fratini (62 anni, Lazio) e dal veronese Daniele Dorizzi (57 anni) che ha chiuso la competizione al terzo posto.

VOLLEY

La Nazionale Italiana Trapiantati e Dializzati di Volley ha conquistato l'oro nella partita amichevole disputata contro una rappresentativa della Nuova Volley Ostia. Tra i protagonisti di questo successo si sono distinti Laura Benvegnù, Margherita Mazzantini (anni 57,trapianto pancreas e rene), Massimiliano Capece (anni 24 ,trapiantato di fegato), Alessandro Paolini (trapiantato di fegato), Leonardo Ficosecco (atleta più giovane , 10 anni ), Andrea Ficosecco (papà di Leonardo e donatore di rene per il figlio), Giulio Ficosecco (fratello di Leonardo), Gabriele Alzati (26 anni, trapianto di midollo), Daniele Avino (anni 27, trapianto di rene), Andrea Colantoni (36anni, dialisi) , Giovanni Antichi (anni 59, trapianto di rene) e Claudia Casani (familiare di atleta).

CALCIO A 6

Nella partita di calcio a 6, la squadra composta da Marcello Bernabeo (abruzzese di Popoli, 51 anni), Massimo Ricci (Lazio, 44 anni), Samuele Galimberti, Massimiliano Capece trapiantato di fegato, Lazio, Stefano Selva e Alessandro Di Loreto ha trionfato, dimostrando un'ottima sintonia e spirito di squadra.

NUOTO

Nel nuoto, Laura Benvegnù (originaria del Veneto, 26 anni) è stata la protagonista assoluta, conquistando l'oro nel dorso, nella rana e nello stile libero femminile dializzati, oltre a essere determinante per la vittoria della staffetta 4x50 misto e della 4x50 stile libero, gare in cui ha gareggiato al fianco di Marco Palmieri (48 anni, Lazio), del lombardo Marco Savoldi (Lombardia, 49 anni) e del piemontese Antonio Moccia (66 anni). Palmieri, inoltre, ha ottenuto il primo posto nei 50 metri dorso, fermando la “corsa in acqua” del livornese Gabriele Marrucci (52 anni), che ha comunque trionfato nello stile libero e nella rana nella categoria trapiantati. Antonio Moccia si è confermato oro, arrivando primo nei 50 metri rana uomo dializzato.

PÉTANQUE

Nel torneo di pétanque, il campano Paolo Pironti (62 anni) si è distinto nella categoria maschile, conquistando il primo posto, seguito da Raffaele Sanguin (Veneto, 55 anni) e da Marco Panizza ha chiuso il podio in terza posizione. Nella categoria femminile, ha vinto dall’atleta trentina Orietta Bernardi, seguita da Carolina Panico (68 anni, Campania) al secondo posto e dall’atleta anconetana Margherita Mazzantini (57 anni) al terzo.

TENNIS

Sui campi da tennis si sono distinti il materano Francesco Fiore (36 anni) e il piemontese Davide Savian (47 anni) che hanno vinto la medaglia d’oro nel doppio. Si sono fatti valere rispettivamente anche nella competizione a uno: Fiore si è aggiudicato l’argento e Savian il bronzo, preceduti da Luca Colli (49 anni) originario dell’Emilia Romagna al primo posto.

TENNISTAVOLO

Nella gara di tennistavolo singolo, il varesotto Gabriele Alzati (26 anni) si è aggiudicato il primo posto. Hanno fatto altrettanto Raffaele Sanguin e Marcello Bernabeo nel doppio.

FRECCETTE

Nelle competizioni di freccette, brillano le vittorie del veronese Daniele Dorizzi, 57 anni e Massimiliano Capece, che si sono assicurati l'oro maschile, dimostrando precisione e talento. Sul fronte femminile, Liliana Castellani, 65 anni, originaria di Parma e residente a Roma ha conquistato l'oro, confermandosi la migliore nella sua divisione, mentre tra i giovanissimi, Matias Patriarca (14 anni, Lazio) ha dominato la categoria Juniores maschile, portando a casa il primo posto.

Fra i dializzati, primo posto per Emanuel Okoye.