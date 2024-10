Cultura "Dory fantasmagorica". Tornano gli appuntamenti per bambini alla libreria Mondadori 10 ottobre 2024

Grosseto: Sabato 12 ottobre ore 16:00 presso la libreria Mondadori del centro storico, riprendono gli appuntamenti per bambini. Il primo sarà dedicato a Dory fantasmagorica a cura della libraia Eleonora Bardi. «Come da tradizione - si legge nella nota -, ci prepariamo a festeggiare la Birba più scaltra e più amata di tutte: la formidabile Dory Fantasmagorica! Quest’anno la magia ci accompagnerà tra laboratori, giochi e letture animate, alla scoperta di nuove fantasmagoriche avventure. Tenetevi pronti per l’unico e inimitabile Dory Magic Day. Non perdete l’occasione di trascorrere una giornata all’insegna della pura magia. Grazie agli appunti del signor Bocconcino ognuno di noi avrà una fantasmagorica bacchetta magica da usare per i nostri incantesimi preferiti!». Il Laboratorio è adatto ai bambini dai 4 agli 8 anni. La partecipazione è gratuita. Posti limitati. Si prega di riservare il posto al bimbo telefonando allo 056422329 o inviando un messaggio whatsapp al numero https://wa.me/3923438682

