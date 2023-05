Storia della Società naturalistica speleologica maremmana nel libro Cavanna e Cioni

Sabato 13 maggio la presentazione al Museo di storia naturale della Maremma



Grosseto: La storia della Società naturalistica speleologica maremmana è protagonista del nuovo incontro organizzato dal Museo di storia naturale della Maremma. Sabato 13 maggio alle ore 17 nella sala conferenze del museo, in strada Corsini 5, sarà presentato il libro che racconta la storia dell’associazione a partire dal 1961, quando venne fondata da Giuseppe Guerrini, che per anni ne è stato presidente ed è stato anche il primo direttore del Museo di storia naturale della Maremma. Gli autori del libro, Carlo Cavanna e Luca Cioni, presidente e vice presidente della Società speleologica maremmana, hanno dedicato la loro opera proprio a Guerrini e a Roberto Bozzi, due colonne della cultura maremmana. L’evento è a ingresso libero (per informazioni: 0564 488571).

La pubblicazione, promossa da Banca Tema e Elmu, evidenzia attraverso centinaia di fotografie e di documenti le attività della Società, che spaziano dalla speleologia in cavità naturali a quelle artificiali, dall’archeologia dalla preistoria al medioevo, fino alla storia locale, principalmente relativa alla nascita di Marina di Grosseto, quando era conosciuta come San Rocco. Non possono mancare le numerose spedizioni in Etiopia, che a partire dal 1995 hanno visto componenti dell’associazione partire per ben 25 volte, sia alla ricerca di pitture rupestri che per realizzare importanti progetti umanitari nell’ambito della Cooperazione Internazionale. Numerose anche le mostre fotografiche, talora con importanti ospiti come gli ambasciatori d’Etiopia in Italia, per cinque volte in visita a Grosseto. Anche la didattica nelle scuole del circondario e le numerose conferenze fanno parte delle attività svolte. Non mancano i riferimenti alle pubblicazioni e ai siti web prodotti in questi anni dall’associazione.

Nella foto: la copertina del libro