“SOPRA L’INFERNO”. Andrea Loreni nella valle del diavolo

Un progetto artistico di Boris Vecchio e Marco Pasquinucci, a cura di Associazione Sarabanda e Officine Papage.

Larderello (PI): Andrea Loreni nasce nel 1975 a Torino, laureato in filosofia teoretica, è l’unico funambolo italiano specializzato in traversate a grandi altezze. Nel 1997 inizia a fare teatro di strada, mosso dalla necessità di incontrare un tipo di verità altra da quella logica e speculativa proposta del pensiero filosofico occidentale. Dal 2006 si dedica alle camminate su cavo a grandi altezze e grazie al cavo alto ha avuto modo di sperimentare quel tipo di verità. L’intuizione dell’assoluto avuta sui cavi alti lo ha avvicinato alla pratica della meditazione Zen che ha approfondito al monastero Sogen-Ji a Okayama in Giappone, sotto la guida di Shodo Harada Roshi. Nel suo percorso di ricerca, Andrea unisce lo Zen e il funambolismo, quali strade privilegiate di acceso all’autenticità artistica ed esistenziale. Ha percorso chilometri su un cavo teso nei cieli di numerose città italiane, tra cui Torino, Bologna, Roma, Venezia, Firenze, Genova, Brescia, Trieste, e all’estero camminando nei cieli della Svizzera, della Serbia, in Israele, in Thailandia e sopra il lago del tempio Sogen-ji in Giappone. Negli ultimi anni grazie alla collaborazione con Giulia Schiavone, PhD at the Department of Human Sciences for Education “Riccardo Massa” dell’Università di Milano-Bicocca, il funambolo Andrea Loreni ha avuto modo di approfondire la ricerca sugli aspetti più trasversali del funambolismo, studiare il suo valore come strumento non solamente performativo ma anche trasformativo, utilizzabile come percorso di crescita e trasformazione personale. Un aspetto già studiato dal Centre Européen de Funambulisme di Bruxelles, con il quale ha recentemente iniziato una collaborazione. Insieme a Giulia Schiavone, Andrea sta lavorando per dare vita anche in Italia ad un centro di ricerca sul funambolismo in collaborazione con l’Università Milano Bicocca. Andrea Loreni è autore di “Zen e funambolismo” (2019, Funambolo edizioni) e “Breve corso di funambolismo per chi cammina col vento. Sette passi per attraversare la vita” (2020, Mondadori).

Lo spettacolo si svolgerà Sabato 8 luglio ore 19.00 a Larderello (Pomarance, Pisa) Arena Geotermica, nell'ambito della XII edizione del Festival delle Colline Geotermiche.





Il Festival delle Colline Geotermiche continua fino al 13 agosto, ed è realizzato con il sostegno di Ministero della Cultura MIC, Regione Toscana, Comune di Pomarance (PI), Comune di Castelnuovo V.C. (PI), Comune di Monteverdi Marittimo (PI), Comune di Monterotondo Marittimo (GR), Enel Green Power. Mecenati del Festival: Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, SCL Ambiente SRL.

Durata spettacolo 1h - Biglietto unico 5€ - posti limitati, prenotazione consigliata. Biglietterie: Ufficio Turistico di Pomarance e Ufficio Turistico di Castelnuovo V.C. (da mercoledì 21 giugno negli orari di apertura) / Teatro dei Coraggiosi di Pomarance (giovedì 29 giugno 10.00-13.00/17.00-19.30) / Teatro Florentia di Larderello (martedì 4 luglio 10.00-13.00/17.00-19.30) / Online su https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=437545&