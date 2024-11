Motori, per il Rally delle Colline Metallifere è pronta la bandiera a scacchi

Sarà il livornese Tucci con Micalizzi (Skoda Fabia Rs) ad aprire le partenze.

Piombino: Finalmente, ci siamo la grande attesa è quasi finita. Si accendono i motori. Sta per andare in scena, nella città dell'acciaio, il nono Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia, gara nazionale , evento che per i settimo anno consecutivo approda nella cittadina tirrenica, da dove partirà e dove arriverà, sarà dedicato alla memoria di Leonardo Tucci, il driver livornese scomparso qualche anno fa. La gara sarà anche valida per il 4° Historic Rally della Val di Cornia, per auto storiche.

Dopo che il maltempo ha tenuto in ansia gli organizzatori, costretti a rinviarla di un mese rivedendo il tracciato (togliendo la speciale di Campiglia) dalla data originaria finalmente hanno messo da parte le paure di qualche giorno fa, e si preparano a godersi una manifestazione molto attesa preparata con cura e determinazione.

Emblematico e liberatorio l'urlo di patron Paolo Santini quando ha avuto la conferma , dopo il sopralluogo delle strade, che l'evento andrà in scena.

Poi all'improvviso l'ennesimo ultimo colpo di scena. Il rally viene spostato indietro di un giorni, a causa di una manifestazione locale nella zona dove transitava l'evento Suvereto ,quindi la prova di Sassetta, manifestazione quindi anticipata di un giorno, si parte venerdì 22 novembre, una vera e propria liberazione.

L'attesa sta per esaurirsi. Tutto è ponto per il grande evento motoristico dopo il successo riportato nella scorsa edizione. E così Piombino e dintorni saranno i motori a dominare per la felicità di moltissimi appassionati. Sarà un grande edizione quella che per i settimo anno consecutivo si svolge a Piombino che si presenta con non poche novità e conferme, la più importante delle quali è la conferma del rally a gara nazionale .

Davvero un bel salto di qualità dopo quattro successi riportati nei rally day con il conseguente successivo passaggio a gara nazionale ma con un futuro sempre più in crescita.

La convinzione degli organizzatori è che la gara piombinese possa arrivare molto in alto.

Grande è la soddisfazione da parte degli organizzatori nel constatare la calorosa accoglienza sia da parte dell'amministrazione comunale che da parte degli operatori economici.

Il rally prenderà il via da Marina di Salivoli alle ore 20,15, per poi raggiungere la super prova speciale in notturna “ Città di Piombino” ( km. 1,60)alle ore 20,30, successivamente i protagonisti raggiungeranno Corso Italia, dove aver effettuato la passerella raggiungeranno il riordino notturno, in Corso Italia. La manifestazione si concluderà sabato 23 novembre alle ore 16,55, dopo che i concorrenti avranno percorso cinque prove speciali.

Il rally si svolgerà in due tappe, una prova nella prima giornata con parco chiuso e riordino in Corso Italia.

La seconda frazione prenderà il via , sabato alle ore 7,31 da Corso Italia.

Direzione gara, segreteria e sala stampa sono ubicate a Salivoli presso il Residence Marina di Salivoli. Tanta qualità in gara.

Sarà l'equipaggio Tucci-Micalizzi ( Skda Fabia Rs) targata MM Motorsport ad aprire la serie delle partenze dal palco situato a Marina di Salivoli, seguiranno nell'ordine Sollazzo-Mischi ( Skoda Fabia Evo), Lazzareschi-Quiriconi ( Skoda Fabia Evo), Batistini-Batistini ( Skoda Fabia Rs), Senigagliesi-Lupi ( Citroen C3), questi papabili l successo finale.

Le verifiche si svolgeranno a Marina di Salivoli, presso il parco assistenza. Anche per questa edizione la scuderia Maremma Corse 2.0 può contare sull'appoggio dei comuni di Piombino, Suvereto, Campiglia e Monteverdi-

Il 9° Rally delle Colline Metallifere e della Val di Cornia- 7° Memorial Leonardo Tucci, si presenta con un format rinnovato , con un percorso che transita dai luoghi storici del rallysmo italiano.

Sei sono le prove speciali con un totale di km. 59,220 su un tracciato che nel complesso ne misura km. 287,400.

Vernissage suggestivo la prova spettacolo in notturna “ Città di Piombino”. Confermata la prova di “Monteverdi”, che attraversa il paese, quindi la prova speciale di “Suvereto” vera icona del rally, che partirà da Suvereto e verrà effettuata tre volte, in altrettanti modi diversi, prova meglio definita dal compianto maestro Dado Andreini, una curva che non finisce mai o anche Università della Curva.

Tutto è pronta, al risposta al “crono”.