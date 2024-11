Nuovo cinema Tirreno: ecco il programma del weekend

Capalbio: Tutto pronto per un nuovo weekend di pellicole al Nuovo cinema Tirreno di Borgo Carige. In sala saranno proiettati “Berlinguer. La Grande ambizione” di Andrea Segre, “Giurato numero 2” di Clint Eastwood e la serie animata “Flow. Un mondo da salvare” di Gints Zilbalodis.





“Berlinguer. La grande ambizione”. Acclamato dalla critica e applaudito alla Festa del Cinema di Roma, la pellicola di Andrea Segre è un ritratto potente e intenso di Enrico Berlinguer, magistralmente interpretato da Elio Germano.

“Giurato numero 2”. Un coinvolgente thriller processuale, ma anche una sofisticata chicca autoriale del più grande vecchio autore della vecchia Hollywood. A 94 anni, Clint Eastwood conferma la sua capacità di realizzare opere cinematografiche rilevanti e coinvolgenti, proponendo una riflessione intensa sulla giustizia -e le imperfezioni del sistema giudiziario statunitense-, sulla moralità e sulle scelte personali.

“Flow. Un mondo da salvare”. In un pianeta terra senza più umani, dove la natura ha preso il sopravvento, un gruppo di animali capisce che collaborare è l’unica strada per salvarsi. Il film ha riscosso un grande successo al Festival di Cannes ed è stato candidato dalla Lettonia agli Oscar 2025.

Il primo film sarà proiettato venerdì 22 alle ore 17.30, sabato 23 alle 16.30 e domenica 24 novembre alle 19.30; “Giurato numero 2” sarà in sala venerdì 22 alle ore 19.30 e alle 21.30 (in versione originale sottotitolata in italiano), sabato 23 alle 18.30 e alle 20.30 e domenica 24 novembre alle 17.30 e alle 21.30; il terzo, infine, sarà proiettato venerdì 22 e domenica 24 novembre alle ore 15.30.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito nuovocinematirreno.18tickets.it oppure le pagine social del Nuovo cinema Tirreno. I biglietti si possono acquistare direttamente in sala.