"Una bella pagina di storia", Flavio Agresti presenta il suo ultimo libro

Grosseto: Sabato 23 novembre alle 17,30 il Circolo ARCI Khorakhanè ospiterà presso i propri locali in Via Ugo Bassi a Grosseto, l'ultimo libro di Flavio Agresti "Una bella pagina di storia. La lotta contro i fanghi rossi della Montedison di Scarlino 1971-1988".

Un libro importante per la storia del nostro territorio non solo perché ricorda e documenta vicende che hanno coinvolto territori, istituzioni, cittadini e in particolare tante famiglie di lavoratori, ma anche perché fotografa la presa di consapevolezza sempre più crescente della contraddizione ambiente/lavoro e la nascita di una nuova sensibilità che metteva sempre più al centro il valore della salvaguardia ambientale.

Flavio Agresti, tra i principali protagonisti di quella vicenda, anche in virtù del suo ruolo di giovane Sindaco di Scarlino, ci racconterà quelle pagine di storia rispondendo alla domande della giornalista Clelia Pettini e del pubblico che vorrà partecipare..

Al termine della presentazione i Soci potranno fermarsi a cena al Circolo.