Simone Gobbi è il nuovo segretario generale di Cisl Grosseto

Grosseto: È Simone Gobbi il nuovo segretario generale di Cisl Grosseto. Ad eleggerlo oggi, martedì 3 dicembre, è stato il consiglio generale riunito, per l’occasione, all’hotel Granduca di Grosseto. Un incontro, che ha visto anche la presenza di Luigi Sbarra, segretario generale di Cisl, Silvia Russo, segretaria generale di Cisl Toscana, e Katiuscia Biliotti, che passa il testimone a Gobbi, in seguito al suo ingresso nella segreteria regionale dell’organizzazione sindacale.

Simone Gobbi, grossetano, classe 1986, è laureato in Scienze Politiche e Relazioni internazionali all’Università “La Sapienza” di Roma. È attivo nel sindacato dal 2012, dopo un periodo di formazione al Centro studi nazionale della Cisl a Firenze; dal 2021 è stato alla guida della Fisascat Cisl di Grosseto, la federazione che rappresenta i lavoratori del Terziario, del Turismo e dei Servizi.

Affronterà questo nuovo compito, affiancato da Antonella Biondi e Alfonso Nocchi, confermati componenti della segreteria dell’unione sindacale territoriale grossetana. “Ringrazio tutto il consiglio per la fiducia dimostratami e mi impegno in questo nuovo ruolo – dichiara Gobbi -, con un profondo senso di responsabilità e con l’obiettivo di costruire insieme un percorso di crescita, innovazione e rafforzamento della nostra presenza sul territorio. Ringrazio il segretario generale Sbarra, per aver partecipato oggi e per l’esempio di leadership ispirata e concreta, che ci guida, ogni giorno, nella nostra azione sindacale, e la segretaria generale di Cisl Toscana, Silvia Russo, per la vicinanza e il sostegno. Desidero improntare il mio lavoro guardando al futuro, ma in continuità con quanto fatto finora: dobbiamo continuare a rendere le nostre sedi ancora più accoglienti e pronte e rispondere alle domande che le persone ci pongono quotidianamente e dobbiamo essere, soprattutto in un territorio periferico come il nostro, protagonisti nella lotta alle disuguaglianze, partecipando attivamente nei luoghi di lavoro, investendo nella formazione dei delegati e promuovendo la partecipazione dei lavoratori nelle aziende. Dobbiamo agire ancora sulla contrattazione, per garantire salari dignitosi e condizioni di lavoro eque, migliorare la qualità del lavoro, agendo per conciliare al meglio lavoro e vita privata e garantire una condizione più sostenibile, e innovare il nostro modello sindacale per riuscire a mantenere un dialogo costante con i giovani, rendendo la Cisl un laboratorio di idee per il futuro del lavoro su questo territorio. Per far questo avrò bisogno di supporto e della collaborazione di tutti, a partire da chi mi ha preceduto, Katiuscia Biliotti che ringrazio per l’impegno portato avanti finora e per il lavoro che farà a livello regionale, e dei componenti della mia segreteria”.

che ha rinnovato il proprio gruppo dirigente. “Bisogna tagliare le tasse al ceto medio riducendo la seconda aliquota IRPEF ed alzando lo scaglione almeno sono a 60 mila euro destinando a ciò tutte le entrate del concordato preventivo, aumentare le pensioni minime, eliminare il taglio degli organici nella scuola e il blocco parziale del turnover nella PA, nell’Università e nella Ricerca; ripristinare le risorse del Fondo Automotive e ristabilire le risorse per il Mezzogiorno dopo lo stop dell’Europa a Decontribuzione Sud”, ha aggiunto Sbarra che ha ringraziato la segretaria generale in uscita, Katiuscia Biliotti, per il lavoro che ha svolto con passione e competenza insieme alla sua squadra alla guida della Cisl di Grosseto e augurato buon lavoro al nuovo segretario Simone Gobbi “che rappresenta con le indubbie qualità umane e professionali la miglior garanzia per dare continuità e ulteriore energia ad un percorso fatto di concretezza, pragmatismo, autonomia di giudizio, capacità di stare dentro i problemi reali delle persone”.

La Cisl di Grosseto conta, ad oggi, 17mila scritti, è attiva sul territorio provinciale con nove sedi e quattro sportelli, conta 37 persone tra dipendenti e dirigenti.