50 anni fa Ambrogio Fogar rientrava a Castiglione della Pescaia dal giro del mondo in barca a vela

Un intero weekend di celebrazioni

Castiglione della Pescaia: Il 7 dicembre 1974 il Surprise di Ambrogio Fogar faceva il suo storico rientro nel porto canale di Castiglione della Pescaia, concludendo il leggendario giro del mondo in barca a vela in solitaria. Per celebrare quella che, ancora oggi dopo 50 anni, è ricordata da tutto il paese come una giornata indimenticabile, il Comune ha messo in piedi un intero weekend di eventi.

«Con questo weekend celebrativo - dichiara la Sindaca Elena Nappi - si concludono le manifestazioni dell’anno 2024 dedicato ad Ambrogio Fogar ed alla sua memorabile impresa nella quale solo un sognatore come lui poteva credere e solo grazie alla grande fiducia dei castiglionesi poteva pensare di vincere. Sabato mattina rivivremo le emozioni di quel rientro in porto, nel quale nessuno avrebbe scommesso, cercheremo di ripercorrere insieme le fasi finali di quell’interminabile viaggio, fino al sua discesa a terra, nel cuore del paese, dove avremo la possibilità di accogliere le figlie ed i nipoti del grande navigatore e di omaggiare loro e tutta la cittadinanza con una targa ricordo di quel momento. Voglio approfittare di questa occasione per ringraziare sinceramente la vicinanza e la collaborazione avuta in questi mesi da Francesca e Rachele che si sono rese disponibili a partecipare ad ogni evento proposto riconoscendo a Castiglione della Pescaia il valore che ha avuto nella vita del padre».

Sabato 7 dicembre Castiglione della Pescaia celebra la storica impresa di Ambrogio Fogar riproducendo l'ingresso in porto del Surprise, un momento unico per far rivivere a chi nel 1974 non c'era l'emozione di quel giorno memorabile e rendendo omaggio ad un uomo straordinario.

Domenica 8 dicembre l'accenzione delle luminarie decreterà l'inaugurazione ufficiale del Christmas Time 2024.

Questo il programma completo del weekend:

Sabato 7 dicembre

ore 11:00 al Porto canale – "Bentornato Fogar!" il rientro in porto del Surprise

ore 12:00 in Via Ponte Giorgini - Inaugurazione della targa “Ambrogio Fogar”

ore 15:00 all'Hotel Roma - Spettacolo teatrale “Fogar mio padre” con Francesca Fogar

Domenica 8 dicembre