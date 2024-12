Attualità Associazione Uniti per l'Ucraina: mostra fotografica, ex Casello Idraulico 4 dicembre 2024

4 dicembre 2024 122

122 Stampa

Redazione

L’Associazione Uniti per l’Ucraina organizza, con il patrocinio del Comune di Follonica, una mostra fotografica all’ex Casello Idraulico dal 5 all’8 dicembre, finalizzata a sensibilizzare la popolazione sul conflitto che da oltre due anni interessa il popolo Ucraino. Follonica: L’associazione Uniti per l’Ucraina presenta, all’ex Casello Idraulico, la mostra fotografica intitolata “Vse Bude Ukraina” del fotoreporter di guerra Ciro Cortellessa. L’inaugurazione è giovedì 5 dicembre, alle 19, alla presenza dell’autore, che accompagnerà i visitatori con la sua testimonianza e un’esposizione di 40 scatti. Ciro Cortellessa è un fotoreporter che durante la sua carriera ha raccontato, con la sua macchina fotografica, i conflitti e l’impatto devastante sulla vita dei civili. La mostra durerà fino a domenica 8 dicembre e vuole sensibilizzare la popolazione sul conflitto che da oltre due anni interessa il popolo Ucraino. L’evento si pone anche uno scopo benefico: durante l’esposizione, saranno raccolti fondi destinati all’acquisto di attrezzature mediche essenziali per i medici che operano sul fronte, come ad esempio defibrillatori e altri dispositivi salvavita. L’ingresso alla mostra è gratuito.



Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Associazione Uniti per l'Ucraina: mostra fotografica, ex Casello Idraulico Associazione Uniti per l'Ucraina: mostra fotografica, ex Casello Idraulico 2024-12-04T10:20:00+01:00 228 it Dal 5 all'8 dicembre 2024 PT1M /media/images/follonica-panorama.jpg /media/images/thumbs/x600-follonica-panorama.jpg Maremma News Follonica, Wed, 04 Dec 2024 10:20:00 GMT