Raccolta differenziata, il Comune di Castiglione della Pescaia punta al superamento di quota 65%

Castiglione della Pescaia: La riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti che l'amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia sta portando avanti con Sei Toscana, comincia a dare i suoi frutti. I cittadini e i turisti ospiti si stanno mostrando sempre più virtuosi, attenti alla sensibilità ambientale, pronti a seguire le "buone regole" di smaltimento rifiuti.

Nel 2023 la percentuale di raccolta differenziata ha avuto un significativo aumento, attestandosi al 60,60%, quasi 15 punti in più rispetto all'anno precedente. Il 2024 è andato ancora meglio, i dati non sono ancora definitivi ma Castiglione della Pescaia ha già superato la soglia del 65%.

«Raggiungere il 65% di raccolta differenziata - afferma la sindaca Elena Nappi - è un traguardo molto importante per consentire un risparmio per i cittadini e vantaggi sui costi complessivi del ciclo dei rifiuti, ma non ci possiamo ritenere soddisfatti. Un territorio come il nostro si merita più rispetto da parte di chi ci abita e di chi lo frequenta come luogo di villeggiatura perché i servizi esistono, ma devono essere utilizzati nel modo corretto. L’aumento della percentuale di raccolta differenziata consentirà la progressiva riduzione dell’ecotassa, in quanto diminuiranno i quantitativi di rifiuti indifferenziati da smaltire in discarica e quindi i relativi costi di conferimento, ma dobbiamo impegnarci a trasmettere le buone pratiche sia di conferimento che di smaltimento per continuare a crescere nella classifica delle eccellenze della Maremma Toscana anche dal punto di vista della sostenibilità. Da anni stiamo facendo scelte impegnative ma necessarie per creare quella cultura ambientale di cui abbiamo bisogno per sostenere sfide sempre più competitive ed esigenti, per questo chiediamo a tutti un impegno ed un’attenzione costanti».

Con la riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti il Comune ha dotato il capoluogo e le sue frazioni di nuovi cassonetti ad accesso controllato che da gennaio 2025 potranno essere utilizzati solo con tessera 6Card, ed ha avviato l'ampiamento della stazione ecologica che potrà accogliere nuove tipologie di rifiuti. Un potenziamento del servizio che consentirà di raggiungere nuovi obiettivi sulla raccolta differenziata.