Sicurezza Albegna, Rossi, Minucci (FDI): Quello che ha scritto Simiani è pura propaganda politica

Il coordinatore regionale e il presidente provinciale di Fratelli d’Italia Grosseto: “Basta con illudere cittadini e associazioni, scaricando colpe, che non ha, su Governo e Ministro”



Grosseto: “Purtroppo, dopo circa un mese dal nostro ultimo intervento sulla stampa, relativo alla situazione di messa in sicurezza a monte del fiume Albegna, con il quale avevamo evidenziato da parte della Regione Toscana la mancanza di impiego di parte dei fondi ministeriali per lo sviluppo e la coesione avuti in dotazione dal governo Meloni non erano stati utilizzati per finanziare quest’opera così da mettere in sicurezza tutta l’area da possibili future alluvioni, oggi, nostro malgrado, ci ritroviamo a ritornare sulla questione in quanto le dichiarazioni dell’On.le Simiani di alcune settimane fa sono nettamente fuorvianti, tali da generare sia nella popolazione, sia nelle varie associazioni del territorio, interpretazioni e prese di posizione, apparse in questi ultimi giorni sulla stampa locale, non realistiche”. È quanto dichiarano il coordinatore regionale Onorevole Fabrizio Rossi e Luca Minucci, presidente provinciale Fratelli d’Italia Grosseto, dopo aver letto l’appello dell’associazione Vita di Albinia.

“Nel Dl Agricoltura, approvato alla Camera nella prima quindicina del mese di luglio – spiegano Rossi e Minucci, - è vero che nessuna risorsa è stata destinata alla Toscana in quanto i fondi necessari non ve ne erano. Ma non c’entrava niente l’emendamento Simiani con il tema trattato, cioè l’agricoltura. Quindi, Simiani e i suoi compagni di partito sapevano benissimo già a priori che nessun ordine del giorno o mozione in tal senso poteva avere accoglimento. Ma un fatto, come tra l’altro avevamo già ribadito in più occasioni, è vero. La Regione Toscana, che ricordiamo a tutti di essere l’Istituzione competente in materia, avrebbe potuto fare l’opera quando furono assegnati a Giani e soci, questo anno, da parte del governo Meloni, i fondi per lo sviluppo e coesione. E la Regione non ha deciso di finanziare tale opera, pur avendone la possibilità, destinando altrove tali risorse”.

“Pertanto, prima di raccontare le cose ai cittadini e associazioni, e alimentare in quest’ultimi false illusioni e distorsione della realtà al solo scopo di apparire e avere visibilità, sarebbe meglio dire veramente come stanno i fatti. Forse, sarebbe quanto mai auspicabile un vero e serio dialogo all’interno del Pd e della Regione Toscana, sul perché tali opere non sono state finanziate dalla stessa con i fondi di coesione e sviluppo, messi a disposizione dal Governo. Adesso è facile appellarsi al Dl agricoltura come ha fatto Simiani, quando, invece, avendo i fondi a disposizione la Regione Toscana ha fatto altre scelte. Regione Toscana, che dopo 12 anni dal tragico evento alluvionale ancora non è stata capace neanche di completare la prima parte dei lavori promessi. Ai cittadini e associazioni di Albinia e dintorni, come già più volte ho ripetuto, servono fatti concreti e non la solita pubblicità politica”, concludono Fabrizio Rossi e Luca Minucci.