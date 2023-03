Serie A2, la Blue Factor ospita il Forte dei Marmi

Il girone di ritorno inizia con un big-match al Casa Mora. Aloisi: «Partita difficile contro avversari in crescita»



Castiglione della Pescaia: Secondo impegno consecutivo per la Blue Factor: nella prima giornata di ritorno della serie A2 girone B, il Castiglione di Alberto Aloisi ospita al Casa Mora, inizio ore 19 arbitro Donato Mauro di Salerno, l’Sgs Forte dei Marmi di Massimo Mori. Una sfida d’alta classifica: i maremmani sono stati superati in vetta con il recupero vincente dell’Afp Giovinazzo, mentre i rossoblù versiliesi dopo aver battuto la Rotellistica Camaiore sono saliti al terzo posto in classifica. «Ci aspetta un’altra gara impegnativa e molto difficile – ha commentato alla vigilia il tecnico Aloisi – e dobbiamo ricordarci bene proprio della gara d’andata. E’ vero che era la prima giornata del campionato, e oggi i valori sono consolidati, così come è evidente la crescita del Forte dei Marmi. Noi vogliamo continuare sulla nostra strada, senza troppi tatticismi».

Nel Castiglione indisponibile il portiere Alessandro Donnini. All’andata la Blue Factor s’impose per 4-3 (reti maremmane di Buralli 2, Guarguaglini e quella decisiva nel finale di Brunelli).

Ferme tutte le altre squadre, serie B, under19, under15 e under13 per la settimana dei promoter.