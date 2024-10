Sei Toscana al lavoro nei territori colpiti dai violenti nubifragi

AGGIORNAMENTO COMUNE DI SUVERETO - L'Amministrazione comunale e Sei Toscana hanno attivato due procedure per il conferimento dei rifiuti alluvionati.

1) AREA TEMPORANEA DI RACCOLTA: è stata allestita un’area di deposito temporanea per la raccolta dei rifiuti alluvionati. L’area, delimitata da transenne, si trova presso il parcheggio degli impianti sportivi in via dei Forni. I cittadini possono depositare lì esclusivamente i rifiuti alluvionati che non possono essere conferiti presso il centro di raccolta.

2) RITIRO DOMICILIARE: chi fosse impossibilitato a conferire in autonomia i materiali nell’area temporanea, può depositare i rifiuti alluvionati di fronte alla propria abitazione, su suolo pubblico, facendo attenzione che i materiali non intralcino in alcun modo la viabilità o possano causare problemi di sicurezza. Il ritiro dei rifiuti alluvionati a domicilio inizierà a partire da lunedì mattina.



L’Amministrazione comunale e Sei Toscana precisano che tali percorsi sono riservati esclusivamente ai rifiuti alluvionati. Ingombranti, Raee, e altri materiali non alluvionati possono essere conferiti, come di consueto e gratuitamente, presso il centro di raccolta in località Acquari (aperto ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8:30 alle 12:30; ogni martedì e giovedì dalle 14:30 alle 17; ogni sabato dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 14:30 alle 17).







Grosseto: Grazie all’impegno dei propri dipendenti ed alla disponibilità delle cooperative e aziende del territorio che operano sotto il coordinamento della società, Sei Toscana si è subito attivata per attivare servizi di pulizia a supporto di alcuni Comuni della provincia di Siena e della Val di Cornia colpiti dalle violente precipitazioni delle ultime ore.



Anche in considerazione delle previsioni meteo di oggi, venerdì 18 ottobre, la società – in accordo e in sinergia con le Amministrazioni comunali interessate – è al lavoro in via prioritaria per assicurare le attività di supporto al ripristino della viabilità stradale, in particolare nella rimozione di detriti e fango lungo le strade veicolari ed al ripristino delle condizioni di sicurezza dei contenitori di raccolta danneggiati e\o spostati nel corso delle forti piogge. Le attività sono portate avanti in stretto contatto con le centrali operative di Polizia municipale e Protezione civile dei territori interessati, così da assicurare il coordinamento dei vari interventi.

A partire da domani, salvo condizioni meteo particolarmente avverse o differenti indicazioni delle autorità competenti, inizieranno le attività di raccolta straordinaria dei rifiuti alluvionati. Modalità di ritiro ed esposizione dei materiali saranno comunicate tempestivamente in accordo con i Comuni interessati.