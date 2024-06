Sciopero dei forestali, Biondi (Fai Cisl) ringrazia per la partecipazione

“Positivo l’impegno della Regione a stanziare nuove risorse ed aprire un tavolo di lavoro per il contratto scaduto da 17 mesi”.



Grosseto: È stato molto partecipato il presidio organizzato da Flai Cgil, Fai Cisl e Uila Uil in piazza Duomo a Firenze, venerdì scorso, in occasione dello sciopero dei lavoratori forestali per il rinnovo del contratto regionale. E una nutrita presenza si è registrata anche dalla provincia di Grosseto, da cui sono partiti molti lavoratori che operano presso le Comunità montane.

“Ringrazio tutti i lavoratori che hanno deciso di scioperare, rinunciando a parte del loro stipendio per chiedere il rinnovo di un contratto ormai scaduto da 17 mesi e per chiedere una ridefinizione della gestione del patrimonio forestale, il cui controllo è fondamentale per la sicurezza del territorio”, commenta Antonella Biondi, segretario generale di Fai Cisl Grosseto.

Nella tarda mattinata di venerdì il presidente della Regione Eugenio Giani ha ricevuto una delegazione di lavoratori, sindacalisti e rappresentanti di Anci Toscana: “Il Presidente – racconta Biondi – si è impegnato a ripristinare, nella prossima variazione di bilancio, le risorse complessive utili alla gestione della delega forestale e ulteriori risorse per il rinnovo del contratto, che saranno quantificate dopo l’apertura del tavolo di trattativa con Anci Toscana”. “Questo impegno del presidente – continua Biondi – è molto positivo e ci aspettiamo, visti gli impegni presi, che il tavolo di contrattazione sia aperto il prima possibile per arrivare in tempi rapidi alla definizione del nuovo contratto di lavoro che interessa, in tutta la regione, 400 lavoratori”.