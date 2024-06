Attualità Scatta la Ztl nel centro storico di Scarlino 28 giugno 2024

Scarlino: Da sabato 29 giugno e fino a domenica 15 settembre dalle 19 alle 24 non sarà possibile entrare con le auto nel centro storico di Scarlino. Nella zona a traffico limitato di via Roma, via IV Novembre, piazza Garibaldi e via Citerni sarà consentito il transito ai soli possessori di rimesse e di altre aree private utilizzate per parcheggiare i veicoli, previa autorizzazione.

I possessori del permesso al transito nella zona a traffico limitato che non possiedono aree private per i veicoli potranno transitare e sostare dalla mezzanotte alle 19. Le autorizzazioni possono essere richieste negli uffici della Polizia municipale tutti i giorni feriali dalle 10 alle 12 oppure inviando una mail all’indirizzo poliziamunicipale@comune.scarlino.gr.it Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla Polizia municipale: 0566 38545, 335 1297498. Seguici



