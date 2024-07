Scarlino, Libri di testo gratuiti: il ritiro sarà direttamente a scuola

Cambia l’organizzazione della consegna dei testi per gli studenti della secondaria di primo grado: saranno forniti direttamente dal Comune a settembre



Scarlino: Si rinnova il progetto dell’Amministrazione comunale di Scarlino a sostegno delle famiglie scarlinesi che hanno i figli che frequentano la scuola secondaria di primo grado “A. Mariotti” di via Lelli a Scarlino Scalo. Anche per l’anno scolastico 2024/2025 i libri di testo utili agli studenti saranno forniti gratuitamente dal Comune: per prendere parte all’iniziativa almeno uno dei genitori dell’allievo dovrà essere residente a Scarlino.

L’unica novità di quest’anno riguarda la consegna: i libri infatti saranno ordinati direttamente dall’Amministrazione comunale senza che le famiglie debbano fare richiesta, e verranno consegnati, sempre dall’ente, ad inizio anno scolastico nei locali della scuola. Si ricorda che in quel momento dovrà essere compilato e firmato dalla famiglia il buono relativo al ritiro dei libri, che i testi non potranno essere venduti o ceduti e dovranno essere consegnati alla fine del percorso scolastico e riconsegnati al Comune.

«Ringraziamo l'Istituto comprensivo – dichiara Michele Bianchi, vicesindaco con delega all'Istruzione – per la collaborazione nell'organizzazione della consegna. Abbiamo cambiato l'aspetto logistico per rendere ancora più semplice alle famiglie il ritiro dei libri di testo che, per il quinto anno, si confermano gratuiti».

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio Scuola al numero 0566 38529 o inviare una mail a c.brunese@comune.scarlino.gr.it.