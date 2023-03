Sanità: materiale Fratres ai consiglieri per sensibilizzare alla donazione di sangue

Il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo: “La richiesta di sangue e plasma è forte e dobbiamo contribuire a far aumentare il numero dei donatori”



Firenze: Fratres Toscana, associazione di volontariato che si occupa di donazione del sangue, ha consegnato a tutti i consiglieri regionali materiale informativo e gadget per sensibilizzare i cittadini toscani alla donazione di sangue. “E’ un modo per rilanciare, dopo la conferenza stampa ospitata qui in Consiglio regionale, la nuova campagna di Fratres per la sensibilizzazione avviata in tutte le farmacie della nostra regione”, ha ricordato il presidente dell’Assemblea legislativa toscana, Antonio Mazzeo, spiegando l’odierna distribuzione del materiale informativo e gadget consegnato ai consiglieri regionali, perché anche loro si facciano testimonial per sensibilizzare alla donazione di sangue.



“Come ogni anno – ha aggiunto Mazzeo - la richiesta di sangue e plasma è forte. Tutte le campagne e le iniziative di Fratres sono ovviamente indirizzate a far aumentare il numero delle donazioni”.

“Ci tengo a ringraziare Fratres per il suo impegno, ma ovviamente anche l’AVIS e tutte le associazioni impegnate nella donazione di sangue – ha concluso il presidente del Consiglio regionale. - Sono tutte realtà fondamentali per il nostro sistema sanitario così come tutti i centri trasfusionali toscani e gli operatori sanitari che ci lavorano”.