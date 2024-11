Co.Mark, la Toscana tra le regione più virtuose per valore dell’export

Oltre 1.200 piccole e medie imprese e un valore di oltre 135 milioni di euro registrato negli ultimi 12 mesi per le vendite all’estero, con un incremento di oltre 30% rispetto all’anno precedente.

Questi i dati significativi riportati dalle recensioni sull’impatto economico delle pmi toscane che vendono tramite il negozio online di Amazon: lo scenario descritto nei commenti del Report delinea un ruolo significativo per la Regione, classificatasi al terzo posto con oltre 10 milioni di prodotti venduti all’estero. Un risultato che non può che confermare le opinioni positive sulle piccole e medie imprese del territorio, espresso nelle recensioni sull’export Made in Italy: la Toscana, insieme a Lombardia, Campania, Lazio e Veneto, è considerata tra le Regioni più virtuose per valore di vendite all'estero su Amazon.

Non è un caso che la transizione digitale e, più nello specifico, il ruolo strategico dei marketplace siano stati spesso oggetto di dibattito tra gli esperti di settore: in particolare Amazon racchiude oggi un forte potenziale non solo per il B2B ma anche per le aziende del settore B2C, grazie ad un’ampia scelta di strumenti che consentono alle PMI di vendere e promuoversi in modo autonomo.

Questa nello specifico è l’opinione di Comark, la business unit di Warrant Hub per la consulenza export e marketing, che nei suoi commenti sul noto marketplace sostiene l’importanza di sfruttare il canale per promuovere la propria azienda e vendere i prodotti Made in Italy in tutto il mondo.

Oltre il 45% delle pmi italiane presenti su Amazon - stando alle recensioni - avrebbe venduto i propri prodotti oltre i confini europei: un quadro che ancora una volta fa emergere il ruolo chiave del canale digitale nell’internazionalizzazione del tessuto imprenditoriale italiano.

Per chi opera nel B2C - secondo l’opinione di Co.mark - il marketplace rappresenta uno strumento indispensabile per aumentare la brand reputation e acquisire nuova clientela. Intercettando una domanda già esistente, pur in un mercato estremamente competitivo, è possibile riuscire a vendere online portando traffico al proprio negozio o sito e-commerce.

Lo scenario descritto riflette come innovazione, digitalizzazione e apertura al cambiamento siano le chiavi per espandersi sui mercati esteri: i commenti ai dati del report evidenziano una crescita significativa della percentuale di PMI che esporta attraverso il negozio online, giunte ad un eccellente 65% già nello scorso anno.

I marketplace si confermano un ottimo canale di vendita per entrare in contatto con mercati specifici e ben definiti, intercettando una clientela ben predisposta all’acquisto. L’opinione di Comark e le recensioni di settore descrivono un quadro sempre più realistico, messo in luce anche dai commenti del direttore dei servizi logistica e avvio alla vendita Marketplace di Amazon, che definisce il famoso canale un importante alleato per le piccole e medie imprese del Bel Paese.

In questo scenario si inseriscono le performance ottenute dalla Toscana, che guadagna un posto di rilievo nelle recensioni: le opinioni e i commenti positivi guadagnati dalle pmi locali sono il pieno riconoscimento della spinta all’innovazione della Regione, che ha saputo cogliere negli ultimi anni le opportunità offerte dalla transizione digitale, trasformando ogni sfida in nuovi ambiziosi traguardi